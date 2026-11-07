Κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στην 120 ΠΕΑ - Αεροπορική επίδειξη και δοξολογία για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Κορυφώνονται αύριο Κυριακή οι εορταστικές εκδηλώσεις στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Καλαμάτα για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη με στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, με αεροσκάφη M-346, Τ-6, F-4, F-16 και RAFALE.

Σήμερα το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ αύριο Κυριακή από τις 2.30 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Αύριο Κυριακή ανήμερα της εορτής στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία στην 120 ΠΕΑ και μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει αεροπορική επίδειξη στην παραλία της Καλαμάτας από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» Αεροσκάφους Τ-6.