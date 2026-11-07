Κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στην 120 ΠΕΑ - Αεροπορική επίδειξη και δοξολογία για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη με στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, με αεροσκάφη M-346, Τ-6, F-4, F-16 και RAFALE.
Σήμερα το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ αύριο Κυριακή από τις 2.30 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.
Αύριο Κυριακή ανήμερα της εορτής στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία στην 120 ΠΕΑ και μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει αεροπορική επίδειξη στην παραλία της Καλαμάτας από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» Αεροσκάφους Τ-6.