Τι λένε τα ζώδια σήμερα (7/11)

Κριός

Η Σελήνη στον Ζυγό στον 7ο οίκο σου στρέφει το ενδιαφέρον σου στις συνεργασίες σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 5ο οίκο σου σε παρακινεί να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που θα ζωντανέψουν την προσωπική σου ζωή. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία από την ίδια θέση ενισχύει την εξωστρέφειά σου και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη πρόταση για έξοδο ή περισσότερο χρόνο με τον/την σύντροφό σου. Μια παλιά γνωριμία μπορεί να επαναφέρει συναισθήματα που δεν έχουν ξεθωριάσει.

Ταύρος

Πιο εύκολα μπορείς να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου και να τακτοποιήσεις πρακτικές εκκρεμότητες με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 6ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνο με τον Αρη στον 4ο οίκο σου σου δίνει ενέργεια για ζητήματα που απαιτούν τη συνεργασία της οικογένειάς σου. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά να βρεθούν λύσεις και να μοιραστούν πιο πρόθυμα οι ευθύνες. Ισως κάποιος δικός σου σε διευκολύνει ουσιαστικά ή καταφέρεις να συνδυάσεις τις δουλειές με ευχάριστες στιγμές στο σπίτι.

Δίδυμοι

Με περισσότερη διάθεση για επικοινωνία και ευχάριστες δραστηριότητες σε βρίσκει η Σελήνη στον Ζυγό στον 5ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 3ο οίκο σου σε βοηθά να πάρεις την πρωτοβουλία για ένα μήνυμα, μια συνάντηση ή μια μικρή μετακίνηση που θα σου αλλάξει τη διάθεση. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία από την ίδια θέση ευνοεί τις συζητήσεις, τις γνωριμίες και την έκφραση των δημιουργικών σου ιδεών. Εχεις τον τρόπο να κερδίσεις το ενδιαφέρον των άλλων, αρκεί να αφήσεις χώρο και στη δική τους έκφραση.

Καρκίνος

Το σπίτι και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται προτεραιότητα με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 4ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 2ο οίκο σου σε κινητοποιεί να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να κάνεις αγορές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία μπορεί να φέρει την ευκαιρία να αξιοποιήσεις καλύτερα όσα ήδη διαθέτεις. Η διάθεσή σου να προσφέρεις είναι αυξημένη, πρόσεξε όμως να μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα για τον χώρο σου.

Λέων

Το εξάγωνο της Σελήνης στον 3ο οίκο σου με τον Αρη στο ζώδιό σου σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες για συζητήσεις που θέλεις να προχωρήσουν. Μπορείς να εκφράσεις με σαφήνεια τις επιθυμίες σου και να παρακινήσεις τους άλλους να συμμετάσχουν στα σχέδιά σου. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία στον 1ο οίκο σου αυξάνει τις μετακινήσεις και την αισιοδοξία σου, διευκολύνοντας επαφές και ευχάριστες γνωριμίες. Δώσε σημασία σε όσα ακούς, χωρίς να συμπληρώνεις μόνος/η σου όσα θα ήθελες να ειπωθούν.

Παρθένος

Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο της Σελήνης στον 2ο οίκο σου με τον Αρη στον 12ο οίκο σου σε βοηθά να κινηθείς σχεδόν μυστικά για μια εκκρεμότητα και να ολοκληρώσεις κάτι που απαιτεί συγκέντρωση. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία μπορεί να σου προσφέρει ανακούφιση μέσα από μια υποστηρικτική κουβέντα ή μια βοήθεια που δεν περίμενες. Είναι καλή στιγμή να αναγνωρίσεις τις δυνατότητές σου και να σκεφτείς πώς θα τις αξιοποιήσεις καλύτερα. Απόφυγε αγορές που γίνονται κυρίως για να καλύψουν μια συναισθηματική έλλειψη.

Ζυγός

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου εκφράζεις πιο άμεσα όσα αισθάνεσαι και αναζητάς ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να περάσεις όμορφα. Το εξάγωνο με τον Αρη στον 11ο οίκο σου σε παρακινεί να οργανώσεις μια συνάντηση, να δραστηριοποιηθείς σε μια ομάδα ή να κάνεις ένα βήμα προς έναν προσωπικό στόχο. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία διευρύνει τις ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη συνάντηση ή την υποστήριξη ενός φιλικού προσώπου. Μια παλιά ιστορία μπορεί να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.

Σκορπιός

Λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου χρειάζεσαι με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 12ο οίκο σου, ακόμη κι αν οι υποχρεώσεις δεν σου επιτρέπουν να αποσυρθείς εντελώς. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 10ο οίκο σου σε βοηθά να δουλέψεις συγκεντρωμένα και να προχωρήσεις επαγγελματικά ζητήματα χωρίς πολλές παρεμβολές. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία μπορεί να φέρει υποστήριξη από κάποιον/α που αναγνωρίζει την προσπάθειά σου και να σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη σιγουριά.

Τοξότης

Οι παρέες και τα σχέδια για το μέλλον αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 11ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνο με τον Αρη στον 9ο οίκο σου σε κινητοποιεί να οργανώσεις μια εκδρομή ή να αναλάβεις δράση για κάτι που θέλεις να μάθεις. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία ευνοεί επαφές με ανθρώπους που σου ανοίγουν νέες προοπτικές. Μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση για έναν στόχο που είχες αφήσει πίσω. Αν υπάρχουν μπερδεμένα συναισθήματα άφησέ τα να ξεκαθαρίσουν σταδιακά.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται στην επαγγελματική σου εικόνα με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 10ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 8ο οίκο σου σε βοηθά να συζητήσεις για οικονομικούς όρους ή να αντιμετωπίσεις μια απαιτητική εκκρεμότητα. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία από την ίδια θέση μπορεί να διευκολύνει μια συνεννόηση για κοινά χρήματα ή να σου προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μια δουλειά. Φρόντισε να έχεις σαφή εικόνα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνεις.

Υδροχόος

Η διάθεση να ξεφύγεις από τη ρουτίνα σου δυναμώνει με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 9ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνο με τον Αρη στον 7ο οίκο σου ευνοεί τις κοινές πρωτοβουλίες με τον/την σύντροφό σου ή έναν συνεργάτη και σε βοηθά να περάσεις από τη συζήτηση στην πράξη. Αργότερα, το εξάγωνο με τον Δία δημιουργεί πιο ευχάριστο κλίμα στις σχέσεις σου και μπορεί να φέρει μια πρόταση για έξοδο, μια εκδρομή ή μια συνεργασία που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Δεν αποκλείεται να ξυπνήσει μια παλιότερη επιθυμία για σπουδές.

Ιχθύες

Πρακτικές εκκρεμότητες και ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους μπορείς να αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικά με τη Σελήνη στον Ζυγό στον 8ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με τον Αρη στον 6ο οίκο σου σου δίνει ενέργεια να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να διεκπεραιώσεις κάτι που είχες αναβάλει. Το εξάγωνο με τον Δία σε βοηθά να βρεις λύσεις ή να δεχτείς μια διευκόλυνση από έναν συνάδελφο. Απόφυγε μόνο να φορτώσεις το πρόγραμμά σου επειδή αισθάνεσαι ότι μπορείς να τα προλάβεις όλα.