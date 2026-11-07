Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Άδεια από την Αθήνα, αντι-NAVTEX από την Άγκυρα – «Η Ελλάδα δεν είναι μόνη»

Σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 6 Μαρτίου βρίσκεται η ελληνική NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι την άδεια για τις εργασίες έδωσε αποκλειστικά η Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη και έχει τη στήριξη εταίρων και συμμάχων.

Η ελληνική ναυτική οδηγία καλύπτει το τμήμα της διαδρομής από την Κρήτη προς την Κάσο και ανατολικότερα, έως τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται να αναχωρήσει για την περιοχή των ερευνών. Η Κύπρος έχει εκδώσει δική της NAVTEX για το τμήμα εντός της κυπριακής ΑΟΖ, με ισχύ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 19 Μαρτίου. Με τις δύο οδηγίες καλύπτεται η διαδρομή του καλωδίου από την Κρήτη έως την Κύπρο.

Η Άγκυρα απάντησε με αντι-NAVTEX, επαναφέροντας τον ισχυρισμό ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι οι εργασίες πρέπει να συντονιστούν με τις τουρκικές αρχές. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομες τις έρευνες και υποστήριξε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικασία συναίνεσης από την πλευρά της Τουρκίας.