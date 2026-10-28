Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης

Με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη -εκπροσώπου της κυβέρνησης- και παρουσία των αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών και θεσμικών Αρχών, κορυφώθηκαν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Η 28η Οκτωβρίου του 1940 μας θυμίζει ότι οι έννοιες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής ακεραιότητας είναι έννοιες μη διαπραγματεύσιμες για εμάς. Έννοιες που αντηχούν μέσα στο χρόνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, είναι μια χώρα σταθερή, είναι μια χώρα η οποία δεν διαπραγματεύεται όλες αυτές τις έννοιες, δεν απειλείται από κανέναν και δεν απειλεί κανέναν. Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είναι σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας και ισονομίας».

Κ. Πιερρακάκης από το Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος όταν είσαι στα σύνορα

Στο Σουφλί βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την εκεί Λέσχη Αξιωματικών, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου. Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση. Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ