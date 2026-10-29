Παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Αιτωλοακαρνανία και νυν ανεξάρτητος βουλευτής.

Σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης λέει χαρακτηριστικά, «Κάνω ένα βήμα μπροστά. Σε μία νέα προσπάθεια […] Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή της μάχης […] Από σήμερα συνεχίζω από ένα νέο σημείο με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, για όσα έχουμε ακόμα να ανοίξουμε μπροστά μας. Νέα αρχή, αλλά και δυνατή συνέχεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες η έδρα του πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας πιθανόν να καταλήξει στον Γιώργο Βαρεμένο και αυτό γιατί δεν αναμένεται ο πρώτος επιλαχών, Γρηγόρης Θεοδωράκης να την αποδεχθεί μιας και είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα. Άγνωστο παραμένει αν ο κ. Βαρεμένος θα ενταχθεί στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ή θα ανεξαρτητοποιηθεί.

Πλέον, μετά τους Γιώργο Καραμέρο, Έφη Αχτσιόγλου, Βασίλη Κόκκαλη, Διονύση Καλαματιανό, Χάρη Μαμουλάκη και Συμεών Κεδίκογλου, και έβδομος βουλευτής που το 2023 εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραιτείται της έδρας του.

Πηγή: ertnews