Ο Προκόπης Παυλόπουλος για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών (βίντεο)

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό TRT Θεσσαλίας και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών παραχώρησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Κύρια σημεία της συνέντευξης που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην συνέχεια:

- Αναδρομή στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών από το 1926 έως σήμερα.

- Ακαδημία Αθηνών, Αρχαία Ελληνική Παιδεία, Ελληνική Γλώσσα.

- Ο ρόλος της Ακαδημίας Αθηνών αναφορικά με την υπεράσπιση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της Ελευθερίας και της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

- Σύγχρονα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα της Δημοκρατίας, με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θεμελιώδεις αρχές της Διάκρισης των Εξουσιών και του Κράτους Δικαίου: Η διαβρωτική υπεροχή της Εκτελεστικής Εξουσίας εις βάρος της Νομοθετικής Εξουσίας και της Δικαστικής Εξουσίας και η ανάγκη υπεράσπισης, εκ μέρους των Δικαστικών Λειτουργών, της συνταγματικώς κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Συγκριτικά στοιχεία για Ελλάδα, ΗΠΑ και Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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