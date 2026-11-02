Κ. Κυρανάκης για υποθέσεις απάτης: Οι έλεγχοι αποδίδουν - Δεν θα σταματήσουμε εδώ

Για τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών που φέρνουν αποτελέσματα στην αποκάλυψη υποθέσεων απάτης και διαφθοράς μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και για άλλες υποθέσεις.

«Μην εκπλαγούμε αν τους επόμενους μήνες βγουν και άλλες υποθέσεις» σημείωσε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε πως οι ελεγκτικές αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ερευνούν περισσότερες υποθέσεις παράλληλα.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ απέδωσε τα αποτελέσματα στη δημιουργία και την ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων στην εγκληματολογική έρευνα. Αναφέρθηκε επίσης στον αυστηρότερο Ποινικό Κώδικα και στις προφυλακίσεις εμπλεκομένων, τονίζοντας: «Το σύνθημα "νομιμότητα παντού" δεν είναι μόνο λόγια. Είναι πράξεις».

Στην παρατήρηση για τον χρόνο που απαιτεί η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, απάντησε ότι «δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες». Ως παραδείγματα της δράσης των αρχών επικαλέστηκε τις υποθέσεις με μπράβους που επιχειρούσαν να επιβάλουν με τη βία επιχειρηματικές απαιτήσεις για την εκμετάλλευση παραλιών, καθώς και τις υποθέσεις λαθραίων καυσίμων. «Η μάχη, λοιπόν, κατά της διαφθοράς μας αφορά όλους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. «Με εξοργίζει το θράσος του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επί της θητείας του υποθέσεις έμεναν «κάτω από το χαλί». «Εμείς τους πιάσαμε όλους αυτούς», πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε αυστηρότερες ποινές και θέσπισε πλαίσιο ώστε οι καταγγελίες των πολιτών να έχουν αποτέλεσμα.

Για το άρθρο 23 σχετικά με τους servicers, το οποίο αποσύρθηκε, εκτίμησε ότι χρειάζεται επαναδιατύπωση και υποστήριξε ότι έθετε όριο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τόνισε την ανάγκη προστασίας των πραγματικά αδύναμων οφειλετών, περιγράφοντας τη στόχευση του ευρύτερου πλαισίου με τη φράση: «Λιγότερη δύναμη στα funds, περισσότερη δύναμη στον οφειλέτη».

Αναφερόμενος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε έμφαση στην ανανέωση και στην εκπροσώπηση της νέας γενιάς, δηλώνοντας: «Θα έχουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια», ενώ ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, απάντησε: «Την άνοιξη του '27».

ΑΠΕ