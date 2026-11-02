Δημοσκόπηση Alpha: Διψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (βίντεο)

Μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και έντονη διάθεση για πολιτική αλλαγή καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει μικρή πτώση στην πρόθεση ψήφου, ενώ το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 13,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για τις κινητοποιήσεις σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια, αλλά διαφωνούν με τη βία.

Αρνητικά είναι τα συναισθήματα των πολιτών για την πολιτική ζωή. Η ικανοποίηση βρίσκεται μόλις στο 4%, ενώ η απογοήτευση και η οργή συγκεντρώνουν μαζί σχεδόν το 70%.

Η αδιαφορία καταγράφεται στο 8%. Η οργή είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες, ενώ η απογοήτευση ξεπερνά το 50% στους πολίτες άνω των 50 ετών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση των πολιτών από την πολιτική μεγαλώνει, με τα αρνητικά συναισθήματα να κυριαρχούν.

Το 79% θεωρεί δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια στην Ευρώπη

Στο ερώτημα εάν θεωρούν δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 79% απαντά θετικά. Αντίθετα, το 11% διαφωνεί, ενώ το 10% δεν απαντά.

Οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να βλέπουν στις κινητοποιήσεις έναν τρόπο έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ωστόσο, στο ζήτημα της βίας η εικόνα είναι διαφορετική. Το 75% διαφωνεί με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων στα συλλαλητήρια, ενώ το 14% συμφωνεί. Το 11% δεν εκφράζει άποψη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες στηρίζουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά δεν επιθυμούν βίαια επεισόδια.

Μικρή βελτίωση παρουσιάζουν τα ποσοστά ικανοποίησης από την κυβέρνηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, έναντι 58% στην προηγούμενη μέτρηση.

Παρά τη μικρή υποχώρηση του ποσοστού, η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως επισημάνθηκε, η κυβερνητική απόδοση δύσκολα θα αποτελέσει ισχυρό σημείο για τη Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική περίοδο.

Το 68% ζητά αλλαγή διακυβέρνησης

Στο ερώτημα εάν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή εάν χρειάζεται αλλαγή κυβέρνησης, το 68% επιλέγει την πολιτική αλλαγή, έναντι 67% τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, το 23% θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον πρωθυπουργό, από 25% στην προηγούμενη μέτρηση. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 9%, έναντι 8%.

Παρά το υψηλό ποσοστό όσων ζητούν αλλαγή, αυτό δεν σημαίνει ότι στηρίζουν όλοι το ίδιο κόμμα. Οι ψηφοφόροι αυτοί μοιράζονται σε πολλές διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 23,4%, από 23,8% στην προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 13,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,4%, από 11,2%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7% και η Συμμαχία με 3,2%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8% και η Νίκη 1,7%. Οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 0,7%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,1% των ερωτηθέντων, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 15,9%.

Πηγή: www.reader.gr