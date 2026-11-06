Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη ανήμερα των γενεθλίων του

Άγνωστοι χάκαραν τον λογαριασμό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υπουργού Υγείας Α.Γεωργιάδη και άρχισαν να παραγγέλνουν ακριβά αυτοκίνητα και όπλα. Όπως αναφέρει ίδιος ο Α.Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ επικοινώνησε με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιμετωπίζει το θέμα με χιούμορ προς το παρόν.

Συγκεκριμένα αναφέρει : «Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. "Χάκαραν" το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν...

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα...»

ΑΠΕ-ΜΠΕ