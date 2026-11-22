Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών, εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών αγαθών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο ethnos.gr.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη της ακρίβειας και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, σημειώνει ότι η αύξηση του κόστους ζωής αποτελεί διεθνές πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέτρα 1,5 δισ. ευρώ για την ενέργεια

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα στήριξης ύψους 1,5 δισ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας, ενώ η Ελλάδα έχει ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες παρέμβασης.

Παράλληλα, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων το καλάθι του νοικοκυριού, η εθνική συμφωνία για τις τιμές, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, συνδέοντας τις ενδεχόμενες πρόσθετες ενισχύσεις με τη θετική πορεία της οικονομίας.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Χατζηδάκης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με εντατικούς ελέγχους και αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, τα πρόσθετα έσοδα από τις παρεμβάσεις κατά της φοροδιαφυγής ανέρχονται σε 9,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027, ενώ το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί από το 24% το 2019 σε περίπου 9%, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που αναφέρει περιλαμβάνονται η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές σε 490.000 επιχειρήσεις, η επέκταση του myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι ψηφιακές διασταυρώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Όπως επισημαίνει, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν αφορά αποκλειστικά την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά συνδέεται και με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Επενδύσεις, μισθοί και στεγαστικό στην «Ατζέντα 2030»

Αναφερόμενος στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «Ατζέντα 2030», ο κ. Χατζηδάκης θέτει ως βασικές προτεραιότητες την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, την αύξηση των μισθών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται επίσης ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται σε 90 κυβερνητικά παραδοτέα που αφορούν τις προτεραιότητες 20 υπουργείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός σε 601 δημοτικές ενότητες, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», ο πρώτος διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Χατζηδάκης απορρίπτει την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στις έρευνες της Chevron, στον σχεδιασμό για γεώτρηση της Exxon στο Ιόνιο τον προσεχή Απρίλιο και στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος, όπως σημειώνει, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Εκλογές και αυτοδυναμία

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκτιμά ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι υπάρχει κόπωση σε μέρος του εκλογικού σώματος, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να διεκδικήσει νέα εντολή με έμφαση στο κυβερνητικό της πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία και όχι αποκλειστικά στο έργο της προηγούμενης περιόδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ