Αύριο Τετάρτη υπογράφεται στο υπουργείο Υποδομών η σύμβαση για το Μιναγιώτικο φράγμα.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας ότι θα παραστεί στην εκδήλωση της υπογραφής.

Ανάδοχος του σημαντικού έργου είναι το σχήμα METKA–AKTOR-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Το έργο έχει επίσημο τίτλο Mελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικου”, που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 96.494.657,15 ευρώ, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, συνολικά 126.044.657,15 ευρώ.

Αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του έργου και περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο, το κλειστό υπογειοποιημένο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο.

(Φωτογραφία αρχείου)