Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 23 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Στη Μεσσηνία η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τριάδα.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 26 άτομα, προσήχθησαν 4 από αυτά και έγιναν δύο συλλήψεις για ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις στο Πλατύ ένας 34χρονος και ένας 23χρονος με 0,6 γραμμάρια χασίς ο καθένας.

Ακόμη βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.