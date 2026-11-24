Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
Στη Μεσσηνία η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τριάδα.
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 26 άτομα, προσήχθησαν 4 από αυτά και έγιναν δύο συλλήψεις για ναρκωτικά.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις στο Πλατύ ένας 34χρονος και ένας 23χρονος με 0,6 γραμμάρια χασίς ο καθένας.
Ακόμη βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Κ.Ηλ.