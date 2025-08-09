Κατερίνα Γιατζόγλου: Η νέα της συνεργασία με την JukeBooks του ομίλου Antenna

Η Κατερίνα Γιατζόγλου ξεκίνησε μία νέα συνεργασία με την JukeBooks του ομίλου Antenna.

Απόσπασμα από το βιβλίο “Go Gold – Για πάντα Νέα” – Κατερίνα Γιατζόγλου



ΕΔΩ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓO, θέλω να σας εξομολογηθώ ένα απίστευτο μα και καθοριστικό γεγονός που μου συνέβη πρόσφατα, αλλά δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας! Και έγινε η αιτία να αλλάξω, για ακόμα μία φορά, την πορεία της ζωής μου.

Το γιατί θα το καταλάβετε παρακάτω. Το κράτησα επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και τώρα που διαβάζετε αυτό το βιβλίο! Οι άνθρωποι της VICHY, που και αυτοί θα το μάθουν από εδώ, θα μείνουν άναυδοι…

Τη μέρα που είχα την τελική συνάντηση μαζί τους, για να φτιάξουμε όλο το πλάνο της πορείας αυτού του βιβλίου, ήταν μία Τρίτη στο τέλος Ιουλίου, θυμάμαι – πώς να την ξεχάσω άλλωστε…

Βρεθήκαμε μεσημέρι σ ‘ ένα εστιατόριο της Κηφισιάς, χαρούμενοι όλοι για την συνεργασία μας και πολύ ευδιάθετοι, γιατί τις επόμενες ημέρες όλοι θα φεύγαμε για διακοπές μετά από μία πολύ εξαντλητική χρονιά. Τελειώσαμε το γεύμα, αποχαιρετιστήκαμε, ανταλλάξαμε ευχές, όταν ξαφνικά ένιωσα μία ζαλάδα… Δεν έδωσα σημασία, εξάλλου ήμουν στα πρόθυρα της υπερκόπωσης και η μεσημεριάτικη ζέστη άγγιζε τους 40 βαθμούς.

Τους άφησα στην είσοδο του πάρκινγκ και προχώρησα στο πεζοδρόμιο για να πάρω το αυτοκίνητο μου. Ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σκοτείνιασαν όλα!

Όταν άνοιξα τα μάτια μου, μετά από δέκα λεπτά περίπου, βρισκόμουν στο έδαφος με αίματα παντού, και τα πάντα να γυρίζουν γύρω μου με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σοκαρισμένη και ανήμπορη, προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε γίνει.

Εγκεφαλικό;

Το κεφάλι μου πονούσε τρελά, και σκούπιζα το αίμα από τα μάτια μου για να μπορέσω να δω.

Δεν περνούσε ψυχή – απίστευτο… Προσπάθησα να σηκωθώ, ακουμπώντας στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να φτάσω στο δικό μου που ήταν μόλις δέκα μέτρα πιο κει… αλλά ξαναλιποθύμησα και σωριάστηκα πάλι κάτω!

Όταν συνήλθα ξανά, σε χειρότερη κατάσταση και με αίματα να τρέχουν από το κεφάλι, άρχισα να έρπω κυριολεκτικά στο πεζοδρόμια για να φτάσω στο αυτοκίνητό μου. Έφτασα, με τον κόσμο να γυρνάει γύρω μου, σαν τρενάκι του τρόμου. Δεν ξέρω πώς, αλήθεια, γονατισμένη ξεκλείδωσα το αυτοκίνητο, σύρθηκα μέσα και ξάπλωσα στα μπροστινά καθίσματα πανικοβλημένη.

Με τα μάτια κλειστά, έψαχνα το κινητό μου μέσα στην τσάντα μου, όταν άρχισαν οι ρουκέτες εμετού και η απώλεια κοπράνων!!!

Και ξαναλιποθύμησα για αρκετή ώρα.

Όταν συνήλθα πάλι, ήμουν ένα ανθρώπινο κουφάρι, βουτηγμένο στα αίματα, στους εμετούς και στα κόπρανα και έτρεμα σαν ψάρι.

Είχα έντονους σπασμούς, το σώμα μου “χοροπηδούσε” στα καθίσματα και το χειρόφρενο μαστίγωνε το ήδη πληγωμένο μου κορμί.

Έβγαλα το κινητό μου και κάλεσα την κόρη μου… Της έδωσα την διεύθυνση που βρισκόμουν και ξαναλιποθύμησα.

Δεν θα σας διηγηθώ με λεπτομέρειες τι ακολούθησε.

Σκηνές φρίκης και πανικού.

Ασθενοφόρα, νοσοκομεία, γιατροί, πολλοί γιατροί όλων των ειδικοτήτων γύρω μου, να ‘ναι καλά οι άνθρωποι, να προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό!

Επιπλέον, πανικός, γιατί τα μάτια μου ήταν γεμάτα κοψίματα και έπρεπε επειγόντως να με ράψουν. Φορούσα γυαλιά, και με τα πεσίματα είχαν σπάσει, και είχαν κόψει την περιοχή γύρω από τα μάτια. Η Frances, η κόρη μου, τα ‘χε χαμένα, ήταν σε σοκ. Με είχαν σκεπάσει με ένα νάιλον σεντόνι, γιατί ξερνούσα συνέχεια, παντού, εξήντα οχτώ εμετούς μέσα σε έξι ώρες μέτρησαν. Με ορούς τριπλούς και στα δύο χέρια με πηγαινόφερναν για εξετάσεις… αξονικές… μαγνητική… καρδιογραφήματα…τα πάντα όλα…

Η πρώτη ερώτηση που έκανα μόλις συνήλθα κάπως ήταν:

“Frances, παίζουμε στο Grey’s Anatomy;”

Και το μόνο που σκεφτόμουν συνεχώς ήταν:

“Δεν πρόλαβα να χαρώ, ρε παιδιά… Τι ζήτησα, μία τόση δα χαρά… για το καινούργιο μου βιβλίο… κι ας πέθαινα αύριο”.

Τρεις μέρες με τον εφιάλτη παρέα, δώδεκα ράμματα γύρω από τα μάτια, δύο ράμματα στο κεφάλι, ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έξι θλάσεις σε χέρια και σε πόδια, εκδορές σε όλο μου το σώμα, λοίμωξη του εντέρου, ίλιγγοι, ο απολογισμός.

Οξεία δηλητηρίαση με γαστρεντερίτιδα, η διάγνωση.

Το ότι δεν ακολούθησε καρδιακό επεισόδιο (που συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις) οφείλεται στο ότι η καρδιά μου, προπονημένη στα μεγάλα ύψη των βουνών, χρόνια τώρα, έχει ιδιαίτερη αντοχή. Αυτά.

Και φυσικά τσιμουδιά σε κανέναν, για ευνόητους λόγους.

Δεν θα διακινδύνευα να τινάξω στον αέρα κάτι που είχα οραματιστεί και με το οποίο είχα παθιαστεί τόσο πολύ!

Το πάθος μου ήταν μεγαλύτερο από τον φόβο μου και το όνειρό μου πιο δυνατό από την ψυχολογία μου!

Το μυαλό “βλέπει” πιο όμορφα από τα μάτια!

Πηγή: https://www.female-g.com