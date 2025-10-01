eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025

Ειδικές σκούπες για Τέντα και Κλειστό παρέλαβε ο Δήμος Καλαμάτας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η προμήθεια και παραλαβή δύο ειδικών σκουπών για τον καθαρισμό των επιφανειών στο Κλειστό Γυμναστήριο Τέντα (παρκέ) και στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας (ταραφλέξ) πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, με τη χρήση των δύο αυτών συσκευών εξασφαλίζεται ακόμη πιο ποιοτικός και λεπτομερής καθαρισμός, ώστε οι αθλητικές επιφάνειες να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση σε αθλητές και προπονητές. Οι συγκεκριμένες σκούπες εντάσσονται στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, που στοχεύει στην κάλυψη αναγκών στους αθλητικούς χώρους και στη διατήρηση ιδανικών συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής. Όπως επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης «με συνέπεια και προγραμματισμό, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους, η ενίσχυσή τους με νέο εξοπλισμό και η βελτίωση των υποδομών, προς όφελος των αθλητών, των προπονητών και των πολιτών».

 

