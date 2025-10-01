Ειδικές σκούπες για Τέντα και Κλειστό παρέλαβε ο Δήμος Καλαμάτας

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, με τη χρήση των δύο αυτών συσκευών εξασφαλίζεται ακόμη πιο ποιοτικός και λεπτομερής καθαρισμός, ώστε οι αθλητικές επιφάνειες να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση σε αθλητές και προπονητές. Οι συγκεκριμένες σκούπες εντάσσονται στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, που στοχεύει στην κάλυψη αναγκών στους αθλητικούς χώρους και στη διατήρηση ιδανικών συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής. Όπως επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης «με συνέπεια και προγραμματισμό, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους, η ενίσχυσή τους με νέο εξοπλισμό και η βελτίωση των υποδομών, προς όφελος των αθλητών, των προπονητών και των πολιτών».