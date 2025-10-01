Επίθεση των Επιτροπών Αγώνα κατά της περιφερειακής αρχής: Κινητοποιήσεις κατά της καύσης απορριμμάτων

Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στο «Ναι» της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στη χθεσινή συνεδρίαση για την προώθηση της καρκινογόνου, όπως τη χαρακτηρίζουν, καύσης απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Επιτροπές Αγώνα εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά της περιφερειακής αρχής, τονίζοντας ότι «τάχθηκαν ενάντια στην υγεία των κατοίκων και στη προστασία του περιβάλλοντος» και είπαν «ναι στα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με τους φορείς, το σχέδιο αυτό εξασφαλίζει 6 δις ευρώ για την κατασκευή των εργοστασίων καύσης και εγγυημένη κερδοφορία για δεκάδες χρόνια, ενώ θα επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα με νέες αυξήσεις των δημοτικών τελών.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί η άρνηση του Συμβουλίου να αποκλείσει τη Μεγαλόπολη ως χώρο κατασκευής του εργοστασίου. «Αφήνουν τον ιδιώτη επιχειρηματία να διαλέξει αυτός τον χώρο που θα κατασκευάσει το ανάθεμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Επιτροπές.

Οι φορείς καταγγέλλουν επίσης την αποβολή της εκπροσώπησής τους από τη συνεδρίαση: «Ο πρόεδρος του ΠεΣυ σαν άλλος Πινοσέτ, αρνήθηκε να δώσει τον λόγο έστω και σε ένα εκπρόσωπο δεκάδων εργατικών και συνταξιουχικών σωματείων, συλλόγων πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, ορειβατικών και οικολογικών».

Κλείνοντας, οι Επιτροπές Αγώνα απευθύνουν γενικό κάλεσμα κινητοποίησης προς τον λαό της Πελοποννήσου:

«Θα το πληρώσουν αυτό όπως το πλήρωσαν και οι προηγούμενοι γιατί ο λαός δεν είναι διατεθειμένος να πληρώνει άλλο ένα χαράτσι για τα κέρδη 6 επιχειρηματικών ομίλων και να εισπνέουν καρκίνο και να καταστρέφεται το περιβάλλον. Τώρα είναι ανάγκη ακόμα πιο μαζικά τα εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία, σύλλογοι πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί άλλοι μαζικοί λαϊκοί φορείς να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στο νέο τερατούργημα».