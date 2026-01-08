Καλαμάτα: Ανανεωμένο πρόγραμμα κινηματογραφικών βραδιών στο "Doc café"

Για τον Ιανουάριο παρουσιάζεται το σινε-αφιέρωμα «Αυτά που χάσαμε… θα τα δούμε!», με ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που προβλήθηκαν σε άλλες πόλεις του δικτύου αλλά όχι στην Καλαμάτα. Το αφιέρωμα ανοίγει με έργα του επίσημου προσκεκλημένου σκηνοθέτη του φεστιβάλ, Andreas Hartmann, και συνεχίζεται με σύγχρονες διεθνείς παραγωγές ντοκιμαντέρ. Οι προβολές ξεκινούν στις 8.30 μ.μ., με ώρα προσέλευσης στις 8 μ.μ.. Οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ. Παράλληλα, το «Doc café» διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του. Oπως αναφέρεται στο κάλεσμά του, σας περιμένει στον ζεστό του χώρο για χαλάρωση, διάβασμα ή κουβεντούλα. Τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτό από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., ενώ από την Τρίτη έως και την Παρασκευή θα λειτουργεί από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Days of Rain / Βροχερές Ημέρες (72') Σκηνοθεσία: Andreas Hartmann Ένα οδοιπορικό στο κεντρικό Βιετνάμ, εκεί όπου η ζωή ορίζεται από το νερό. Ακολουθούμε τον 13χρονο Κουίν και την οικογένειά του σε μια κρίσιμη καμπή: η κυβέρνηση τους μετακινεί από την πλημμυρισμένη καλύβα τους σε ένα νέο σπίτι. Είναι όμως η «πρόοδος» πάντα λύτρωση; Ένα ντοκιμαντέρ ατμοσφαιρικό, γεμάτο υγρασία αλλά και ανθρώπινη ζεστασιά, που καταγράφει τον αγώνα προσαρμογής και την ελπίδα για ένα στεγνό αύριο. Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: My Buddha is Punk / Ο Βούδας μου είναι πανκ (68΄) Σκηνοθεσία: Andreas Hartmann Ξεχάστε όσα ξέρατε για τον Βουδισμό! Γνωρίστε τον Κιαου Κιαου, τον 25χρονο πανκ από τη Βιρμανία που ονειρεύεται την επανάσταση... αλλιώς. Σε μια χώρα σημαδεμένη από τη δικτατορία, αυτός και η μπάντα του ταξιδεύουν παντού, κηρύττοντας ένα εκρηκτικό μείγμα πανκ μουσικής και βουδιστικής φιλοσοφίας. Ένα φιλμ γεμάτο ενέργεια, μουσική και την απόλυτη άρνηση να συμβιβαστείς με την καταπίεση. Μια ωδή στην ελευθερία της έκφρασης. Δευτέρα 19 Ιανουαρίου: A Free Man / Ένας Ελεύθερος Άνθρωπος (75') Σκηνοθεσία: Andreas Hartmann Πόσο κοστίζει η απόλυτη ελευθερία; Στην Ιαπωνία της πειθαρχίας και της καριέρας, ο 22χρονος Κέι επιλέγει τον δρόμο... του δρόμου. Ζει κάτω από γέφυρες στο Κιότο, παρέα με τη φύση και τη μουσική του, χτίζοντας το δικό του ονειρικό σύμπαν. Όταν όμως η τσέπη αδειάζει, η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα. Ένα γλυκόπικρο, ποιητικό πορτρέτο ενός σύγχρονου μποέμ ήρωα που τολμά να ζει διαφορετικά. Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: The Guest / Ο Φιλοξενούμενος (78') Σκηνοθεσία: Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz, Michał Bielawski Χειμώνας, Πολωνία, σύνορα με Λευκορωσία. Το τοπίο παγωμένο, η περιοχή στρατιωτικοποιημένη και το δίλημμα καυτό. Ο Μάτσεκ και η οικογένειά του ζουν στη σκιά της συνοριοφυλακής που κυνηγά «παράνομους». Όταν η μητέρα του ανοίγει την πόρτα σε έναν εξαντλημένο Σύριο πρόσφυγα, το σπίτι μετατρέπεται σε καταφύγιο ανθρωπιάς μέσα στη βαρβαρότητα. Μια ταινία-γροθιά στο στομάχι για τα όρια της φιλοξενίας και την ηθική ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο. Δευτέρα 26 Ιανουαρίου: We Will Not Fade Away / Δεν θα Σβήσουμε (100΄) Σκηνοθεσία: Alisa Kovalenko Μια ταινία που σφύζει από ζωή, κόντρα στον θάνατο που παραμονεύει. Στο Ντονμπάς της Ουκρανίας, πέντε έφηβοι αρνούνται να αφήσουν τον πόλεμο να τους κλέψει το μέλλον. Ζωγραφίζουν, φωτογραφίζουν, ερωτεύονται και ονειρεύονται το ακατόρθωτο: ένα ταξίδι στα Ιμαλάια! Μια συγκλονιστική καταγραφή της «γενιάς χωρίς μέλλον» που αποδεικνύει το αντίθετο: όσο υπάρχουν όνειρα, υπάρχει ζωή. Ένα τρυφερό, φωτεινό και βαθιά συγκινητικό φινάλε για το πρόγραμμα του μήνα.