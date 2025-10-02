«Σκληρές βιολέτες» (2ος κύκλος): Η μουσική παράσταση της Νένας Βενετσάνου, στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Μετά την μεγάλη απήχηση του περσινού κύκλου παραστάσεων, η Νένα Βενετσάνου επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο για να παρουσιάσει για τέσσερις μόνο Τετάρτες τη μουσική παράσταση «Σκληρές Βιολέτες».

Μελοποιώντας κείμενα γερμανόφωνων και Ελληνίδων ποιητριών του 20ού αιώνα, στο τελευταίο της έργο η έξοχη ερμηνεύτρια και μουσικός αναδεικνύει γυναικείες ποιητικές φωνές που επέζησαν του πολέμου και μετέτρεψαν την καταστροφή σε λόγο υψηλής τέχνης και ελπίδας. Με λυρισμό, συγκίνηση και τη συνοδεία σπουδαίων μουσικών, η Νένα Βενετσάνου επιβιβάζεται στο Θεατρικό Βαγόνι για να τιμήσει –ογδόντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– τις ποιήτριες εκείνες που αντιστάθηκαν στη σιωπή, πίστεψαν στην ελπίδα και ύψωσαν την τέχνη τους απέναντι στη λήθη.

Συντελεστές:

Νένα Βενετσάνου: φωνή, Γιώργος Τοσικιάν: κλασική κιθάρα, Δημήτρης Παπαλάμπρου: ηλεκτρική κιθάρα, Σόλης Μπαρκής: κρουστά

Βιογραφικό:

Η Νένα Βενετσάνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Άρχισε πιάνο με τη Χάρη Κλαδάκη σε ηλικία 6 χρονών και συνέχισε στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και Σύρου. Σπούδασε από το 1973-1977 στη Γαλλία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Franche-Comté και παράλληλα τραγούδι στο Παρίσι με την Ίρμα Κολάση. Έκανε το ντεμπούτο της ως τραγουδοποιός το 1980 και καθιερώθηκε και ως ερμηνεύτρια συνεργαζόμενη με Έλληνες και ξένους συνθέτες. Έχει αξιόλογη δισκογραφία και συνθετικό έργο πάνω σε ποίηση Ελλήνων, Γάλλων και Ιταλών ποιητών και ποιητριών και έχει γράψει μουσική για Θέατρο, Χορό, Video-Art κ.α. Τιμήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης το 1993 για την προσφορά της στην Ειρήνη και τον Πολιτισμό, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία του Δίσκου «Charles Cros» ως τραγουδίστρια και είναι από το 2011 Ιππότης Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 2020, η Ακαδημία Τεχνών και Πολιτισμού της απένειμε το Βραβείο Προσωπικότητας 2019. Το 2023 στις 8 Μαρτίου την βράβευσε η Περιφέρεια Αττικής για την προσφορά της στο Γυναικείο Κίνημα.



Παραστάσεις:

Θεατρικό Βαγόνι

Τετάρτη 12, 19, 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 16€, Ομαδικό 12€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/nena-benetsanou-sklires-bioletes-2os-kyklos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com



Στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922 καθημερινά από 6μμ.

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός & από τη στάση Αγίας Μαρκέλλας (λεωφορεία 813, 026)

Δωρεάν πάρκινγκ