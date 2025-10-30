Καλαμάτα: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Μακεδονίας

Στην οδό Μακεδονίας συνεχίζεται το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Λόγω των εργασιών, η κυκλοφορία στον δρόμο αυτό εξόδου από την πόλη, διεξάγεται από τη μία λωρίδα και οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν τη σήμανση.

Στο έργο δουλεύουν ταυτόχρονα 3 συνεργεία εργολάβων (το δεύτερο σε στενούς δρόμους βόρεια της οδού Καλλιπατείρας), για να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς.

Στο Νησάκι εργασίες προβλέπονται, ακόμα, σε τμήματα των οδών Μακεδονίας, Νέδοντος, Ξενοφώντος και Ύδρας.

Οσον αφορά τους νέους αγωγούς το έργο έχει υλοποιηθεί, μέχρι τώρα, σε ποσοστό πάνω από 60%, ενώ παρουσιάζει υστέρηση στην εγκατάσταση καινούργιων παροχών.

Το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”.

Γ.Σ.