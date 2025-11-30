Εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία τη Δευτέρα στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με θέμα “Ενδοοικογενειακή βία: Διαδρομές ανθεκτικότητας, από το τραύμα στη δύναμη”, οργανώνει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στον πολυχώρο “Ρεγγίνα” του Πνευματικού Κέντρου της πόλης.

Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την 25η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών, με ελεύθερη είσοδο και θα περιλαμβάνει προβολή μικρού μήκους ταινίας, σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη, παρουσίαση της υπηρεσίας και αφηγήσεις ιστοριών γυναικών του Κέντρου.