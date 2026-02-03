Οι υποψήφιοι για τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2025

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τις Βραχείες Λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2025 (για τις εκδόσεις 2024), σε εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τον θεσμό των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.

Πρόκειται για τις Βραχείες Λίστες στις οποίες κατέληξαν οι τρεις αρμόδιες Επιτροπές: α) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, β) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου, και γ) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Οι Βραχείες Λίστες συνοδεύονται από αιτιολογημένη Έκθεση κάθε Επιτροπής, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου (εκδοτικό έτος 2024) και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά.

Α) Οι Βραχείες Λίστες τίτλων υποψήφιων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025

(Βραβείο Μυθιστορήματος, Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας και Βραβείο Ποίησης), για τα Κρατικά Βραβεία Δοκιμίου-Μαρτυρίας 2025 (Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής και Βραβείο Μαρτυρίας-Βιογραφίας- Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας) καθώς και για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2025, έχουν ως ακολούθως:

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025

– Μίνως Ευσταθιάδης, Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους, εκδ. Μεταίχμιο

– Δημήτρης Καρακίτσος, Αυτός ο χειμώνας, εκδ. Αντίποδες

– Ιωάννα Καρυστιάνη, Κορνιζωμένοι, εκδ. Καστανιώτη

– Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ο ήχος της σιωπής της, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

– Σοφία Νικολαΐδου, Δικά μας παιδιά, εκδ. Μεταίχμιο

– Φοίβος Οικονομίδης, Γιακαράντες, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

– Άγης Πετάλας, Κυμύλη ή η νήσος των δυνατοτήτων, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

– Βασιλική Πέτσα, Δεν θ’ αργήσω, εκδ. Πόλις

– Ελένη Πριοβόλου, Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή, εκδ. Καστανιώτη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας 2025

– Αχιλλέας ΙΙΙ, Τέλος πάντων, εκδ. Ίκαρος

– Ελεάννα Βλάχου, Νατάλια Στ., εκδ. Το Ροδακιό

– Αταλάντη Ευριπίδου, Εκείνοι που δεν έφυγαν, εκδ. Πόλις

– Αχιλλέας Κυριακίδης, Το κερί του Καρτέσιου και άλλα διηγήματα, εκδ. Πατάκη

– Νίκος Λυγγούρης, Εφτά ιστορίες της άνοιξης, εκδ. Άγρα

– Μαρία Μαμαλίγκα, Μερκάντο, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

– Έλενα Μαρούτσου, Ντόμινο. Η τέχνη των αλυσιδωτών πτώσεων, εκδ. Κίχλη

– Νικήτας Σινιόσογλου, Απομονωτήριο λοιμύποπτων ζώων, εκδ. Κίχλη

– Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Φάλτσα κεφαλής, εκδ. Πατάκη

