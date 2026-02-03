Οι υποψήφιοι για τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2025

Πρόκειται για τις Βραχείες Λίστες στις οποίες κατέληξαν οι τρεις αρμόδιες Επιτροπές: α) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, β) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου, και γ) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης.
Οι Βραχείες Λίστες συνοδεύονται από αιτιολογημένη Έκθεση κάθε Επιτροπής, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου (εκδοτικό έτος 2024) και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά.
Α) Οι Βραχείες Λίστες τίτλων υποψήφιων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025
(Βραβείο Μυθιστορήματος, Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας και Βραβείο Ποίησης), για τα Κρατικά Βραβεία Δοκιμίου-Μαρτυρίας 2025 (Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής και Βραβείο Μαρτυρίας-Βιογραφίας- Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας) καθώς και για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2025, έχουν ως ακολούθως:
Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025
– Μίνως Ευσταθιάδης, Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους, εκδ. Μεταίχμιο
– Δημήτρης Καρακίτσος, Αυτός ο χειμώνας, εκδ. Αντίποδες
– Ιωάννα Καρυστιάνη, Κορνιζωμένοι, εκδ. Καστανιώτη
– Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ο ήχος της σιωπής της, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας
– Σοφία Νικολαΐδου, Δικά μας παιδιά, εκδ. Μεταίχμιο
– Φοίβος Οικονομίδης, Γιακαράντες, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας
– Άγης Πετάλας, Κυμύλη ή η νήσος των δυνατοτήτων, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας
– Βασιλική Πέτσα, Δεν θ’ αργήσω, εκδ. Πόλις
– Ελένη Πριοβόλου, Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή, εκδ. Καστανιώτη
Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας 2025
– Αχιλλέας ΙΙΙ, Τέλος πάντων, εκδ. Ίκαρος
– Ελεάννα Βλάχου, Νατάλια Στ., εκδ. Το Ροδακιό
– Αταλάντη Ευριπίδου, Εκείνοι που δεν έφυγαν, εκδ. Πόλις
– Αχιλλέας Κυριακίδης, Το κερί του Καρτέσιου και άλλα διηγήματα, εκδ. Πατάκη
– Νίκος Λυγγούρης, Εφτά ιστορίες της άνοιξης, εκδ. Άγρα
– Μαρία Μαμαλίγκα, Μερκάντο, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας
– Έλενα Μαρούτσου, Ντόμινο. Η τέχνη των αλυσιδωτών πτώσεων, εκδ. Κίχλη
– Νικήτας Σινιόσογλου, Απομονωτήριο λοιμύποπτων ζώων, εκδ. Κίχλη
– Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Φάλτσα κεφαλής, εκδ. Πατάκη
