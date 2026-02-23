Εκθεση ζωγραφικής του David W. Kaneen στην γκαλερί του Αγγέλων Βήμα

Ο David W. Kaneen γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε Art & Design στην Μελβούρνη κάνοντας ταυτόχρονα σπουδές σε μουσική, κινηματογράφο, φωτογραφία και εικονογράφηση. Εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης σε Αυστραλία και Ελλάδα ως Senior Art Director & Creative Digital Artist μέχρι το 2015, όταν επέστρεψε σοβαρά στην ζωγραφική. Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις στην Μελβούρνη αποσπώντας το 1ο Βραβείο Σύγχρονης Τέχνης το 2019, αλλά και ως υποψήφιος για την ίδια βράβευση σε διάφορους διαγωνισμούς επί σειρά ετών στη πατρίδα του. Στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σειρά ατομικών εκθέσεων και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις.
INFO
Αγγέλων Βήμα | Τόπος συνάντησης Ανατολής Δύσης
Σατωβριάνδου 36, Αθήνα (σταθμός Μετρό Ομόνοια)
Τ.: 210 5242211 | Κ.: 6947686019
Εγκαίνια: Κυριακή 1 Μαρτίου | Ώρα: 19:00
Διάρκεια έκθεσης: 1 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Κυριακή | 18:00 – 21:00
Είσοδος ελεύθερη