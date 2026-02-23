Εκθεση ζωγραφικής του David W. Kaneen στην γκαλερί του Αγγέλων Βήμα

Το Αγγέλων Βήμα, τολμώντας φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την συνολική παρουσίαση του σύγχρονου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι στην «άγνωστή» μας ήπειρο, φιλοξενεί στην γκαλερί του έκθεση ζωγραφικής του David W. Kaneen.

Ο David W. Kaneen γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε Art & Design στην Μελβούρνη κάνοντας ταυτόχρονα σπουδές σε μουσική, κινηματογράφο, φωτογραφία και εικονογράφηση. Εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης σε Αυστραλία και Ελλάδα ως Senior Art Director & Creative Digital Artist μέχρι το 2015, όταν επέστρεψε σοβαρά στην ζωγραφική. Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις στην Μελβούρνη αποσπώντας το 1ο Βραβείο Σύγχρονης Τέχνης το 2019, αλλά και ως υποψήφιος για την ίδια βράβευση σε διάφορους διαγωνισμούς επί σειρά ετών στη πατρίδα του. Στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σειρά ατομικών εκθέσεων και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις.

INFO

Αγγέλων Βήμα | Τόπος συνάντησης Ανατολής Δύσης

Σατωβριάνδου 36, Αθήνα (σταθμός Μετρό Ομόνοια)

Τ.: 210 5242211 | Κ.: 6947686019

Εγκαίνια: Κυριακή 1 Μαρτίου | Ώρα: 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 1 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Κυριακή | 18:00 – 21:00

Είσοδος ελεύθερη