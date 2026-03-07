«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης - Συλλυπητήρια Λ. Μενδώνη

Έφυγε από τη ζωή χθες, 6 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 81 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με πορεία δεκαετιών και έντονη καλλιτεχνική παρουσία.

Ηθοποιός και ποιητής, ο Χρ. Βαλαβανίδης γεννήθηκε το 1944 και ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1973). Υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη θεάτρου: Αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα, επιθεώρηση, αλλά και ελληνικό κινηματογράφο.

Συνεργάστηκε με πλήθος ιδιωτικών θιάσων και με τις δύο κρατικές σκηνές (Εθνικό Θέατρο και ΚΘΒΕ).

Ενδεικτικές παραστάσεις ήταν οι «Μορμόλης», «Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Άλκηστη - Κύκλωπας» και «Η Τρελλή του Σαγιώ».

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το «Από Μηχανής Θέατρο», συμβάλλοντας σημαντικά στη σύγχρονη θεατρική σκηνή.

Συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως «Το μινόρε της αυγής» και έπαιξε σε περισσότερες από 60 ταινίες από το 1979 και μετά.

Ενδεικτικές συμμετοχές ήταν «Λούφα και παραλλαγή» και «Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο».

Λ. Μενδώνη για Χρ. Βαλαβανίδη: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας

Πληροφορούμενη την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας.

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Χρήστος Βαλαβανίδης αναμετρήθηκε με μεγάλους ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, κλασικού και σύγχρονου, από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση. Τους τίμησε, με όπλο το πηγαίο ταλέντο του, αλλά και τον βαθύ σεβασμό του στο κείμενο, χαρίζοντάς μας μία ευρύτατη γκάμα ισάξιων ερμηνειών. Βρέθηκε, με μεγάλη επιτυχία, και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και, κυρίως, θεατράνθρωπος με τη δημιουργία, σε συνεργασία με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, του "Από μηχανής θεάτρου". Με τη συμμετοχή του σε πολλές τηλεοπτικές σειρές κέρδισε την αγάπη του μεγάλου κοινού χαρίζοντας μας μοναδικές ερμηνείες. Σφράγισε με την παρουσία του, στη μεγάλη οθόνη, κάθε ταινία στην οποία συμμετείχε: "Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα" του Νίκου Νικολαΐδη, "Λούφα και Παραλλαγή" του Νίκου Περάκη, για να μνημονεύσουμε παλαιότερες παρουσίες του στον κινηματογράφο.

Πνεύμα ανήσυχο, ερμηνευτής προικισμένος, που συνδύαζε την ευχέρεια στη χρήση των εκφραστικών του μέσων, με σκληρή δουλειά και άψογο αυτοσχεδιασμό. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης, με την ευρύτατη παιδεία του, όπως καταδεικνύουν οι ποιητικές του συλλογές, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και αδιάπτωτος δημιουργός. Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ