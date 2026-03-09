Λάνθιμος: Παρουσίασε την πρώτη έκθεση φωτογραφιών στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (βίντεο)

Στην έκθεση Photographs που παρουσιάζεται στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζονται 182 φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια οργανωμένες σε τέσσερις ενότητες.

Μέσα σε έναν κατάλευκο χώρο, ανάμεσα σε μεγάλες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, αρχίζει να ξεδιπλώνεται ο φωτογραφικός κόσμος του Γιώργου Λάνθιμου.

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από τους χώρους όπου γυρίστηκαν ταινίες του, αλλά και από περιηγήσεις του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.