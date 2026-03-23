Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο θέατρο Παλλάς

Στις 23 Μαΐου 2026, το αθηναϊκό κοινό θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, όπου η τεχνική αρτιότητα, η εκφραστικότητα και η διαχρονική ομορφιά του κλασικού χορού, συναντώνται στη σκηνή.
Παγκοσμίως αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο θρυλικό ρεπερτόριο του μπαλέτου:
Maia Makhateli, etoile, Dutch National Ballet
Giorgi Potskhishvili, etoile, Dutch National Ballet
Tatyjana Melnik, etoile, Hungarian National opera
Julian MacKay, etoile, Bavarian State Ballet
Ksenia Ovsyanick, principal dancer, Berlin State Ballet
David Motta Soares, principal dancer, Berlin State Ballet
Chinara Alizade, principal dancer, Polish National Ballet
Vladimir Yaroshenko, principal dancer, Polish National Ballet
Αnastasia Konstantinova, soloist, Hungarian National Ballet in Budapest
Vyacheslav Gnedchik, soloist, Hungarian National Ballet in Budapest
Θα αγγίξετε την υψηλή τέχνη του κλασικού χορού και μια ομορφιά πέρα από κάθε γήινο μέτρο.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποσπάσματα από αριστουργήματα όπως: εμβληματικά pas de deux από τα μπαλέτα Don Quixote (Μίνκους), The Flames of Paris (Ασαφίεφ), Giselle (Αντάν), κλασικό pas de deux (Ντανιέλ Φρανσουά Εσπρί Ωμπέρ), adagio Spartacus (Χατσατουριάν). Για πρώτη φορά ντουέτα από τα μπαλέτα Lady of the Camellias, Le Spectre de la Rose του Φόκιν, The Dying Swan του Σεν Σανς, με συνοδεία πιάνου και βιολοντσέλου.
Μια θρυλική και αξέχαστη βραδιά στο Θέατρο Παλλάς, στις 23 Μαΐου 2026, στις 20:30
Διάρκεια: 2 ώρες, με διάλειμμα 20 λεπτών
Παραγωγή: International Art Bureau της Nina Avramenko
Προβολή & Επικοινωνία: ArtsPR
Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 20:30
Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα)
Προπώληση: pallastheater.com και στο more.com