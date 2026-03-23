Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο θέατρο Παλλάς

Το Θέατρο Παλλάς υποδέχεται ένα Grand Gala κλασικού μπαλέτου με μια εκθαμβωτική σύνθεση διεθνών αστέρων από τις σημαντικότερες σκηνές της Ευρώπης.

Στις 23 Μαΐου 2026, το αθηναϊκό κοινό θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, όπου η τεχνική αρτιότητα, η εκφραστικότητα και η διαχρονική ομορφιά του κλασικού χορού, συναντώνται στη σκηνή.

Παγκοσμίως αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο θρυλικό ρεπερτόριο του μπαλέτου:

Maia Makhateli, etoile, Dutch National Ballet

Giorgi Potskhishvili, etoile, Dutch National Ballet

Tatyjana Melnik, etoile, Hungarian National opera

Julian MacKay, etoile, Bavarian State Ballet

Ksenia Ovsyanick, principal dancer, Berlin State Ballet

David Motta Soares, principal dancer, Berlin State Ballet

Chinara Alizade, principal dancer, Polish National Ballet

Vladimir Yaroshenko, principal dancer, Polish National Ballet

Αnastasia Konstantinova, soloist, Hungarian National Ballet in Budapest

Vyacheslav Gnedchik, soloist, Hungarian National Ballet in Budapest

Θα αγγίξετε την υψηλή τέχνη του κλασικού χορού και μια ομορφιά πέρα από κάθε γήινο μέτρο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποσπάσματα από αριστουργήματα όπως: εμβληματικά pas de deux από τα μπαλέτα Don Quixote (Μίνκους), The Flames of Paris (Ασαφίεφ), Giselle (Αντάν), κλασικό pas de deux (Ντανιέλ Φρανσουά Εσπρί Ωμπέρ), adagio Spartacus (Χατσατουριάν). Για πρώτη φορά ντουέτα από τα μπαλέτα Lady of the Camellias, Le Spectre de la Rose του Φόκιν, The Dying Swan του Σεν Σανς, με συνοδεία πιάνου και βιολοντσέλου.

Μια θρυλική και αξέχαστη βραδιά στο Θέατρο Παλλάς, στις 23 Μαΐου 2026, στις 20:30

Διάρκεια: 2 ώρες, με διάλειμμα 20 λεπτών

Παραγωγή: International Art Bureau της Nina Avramenko

Προβολή & Επικοινωνία: ArtsPR

Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα)

Προπώληση: pallastheater.com και στο more.com