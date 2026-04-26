«Λογισμικό θανάτου» του Παναγιώτη Γιαννουλέα

Ο συγγραφέας Παναγιώτης Γιαννουλέας, που έχει αφήσει το στίγμα του με το «Τετράκις εις θάνατον - Η δηλητηριάστρια της Μάνης» και άλλα δυνατά αναγνώσματα, επανέρχεται με μια καινούργια αστυνομική ιστορία, το «Λογισμικό θανάτου».

Το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κύφαντα» θα παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 7 μ.μ., στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha, στο «The Upperhouse Athens», Βουκουρεστίου 3, στην Αθήνα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Φίλιππος Φιλίππου και Νεοκλής Γαλανόπουλος, ενώ θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Παντές. Το βιβλίο αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και στη Μεσσηνία.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μια σκιά ξεκόλλησε πίσω από ένα μεγάλο πεύκο και σήκωσε το οπλισμένο χέρι της. Ακούστηκαν δυο πνιχτοί ήχοι, όπως ο ήχος του φελλού που πετάγεται από το μπουκάλι της σαμπάνιας, ενώ ταυτόχρονα δυο μικρές λάμψεις φώτισαν το σκοτάδι. Οι σφαίρες που βγήκαν από την κάννη του όπλου, που είχε σιγαστήρα, καρφώθηκαν στην καρδιά του άντρα ο οποίος, σαν άψυχη κούκλα, σωριάστηκε στην άσφαλτο. Η σοβαρή αρρώστια ενός συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων την ώρα που καταξιωνόταν στο αναγνωστικό κοινό. Ενα μεγάλο οικονομικό έγκλημα. Ενας μεγάλος έρωτας. Μια δολοφονία. Αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ με συνεχείς ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις.