"Αρχαίες και σύγχρονες προσεγγίσεις της Τυραννίας": Ετήσια εκδήλωσή του Paris Arnopoulos Annual Lecture 2026

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα ανακοινώνει τη φετινή ετήσια εκδήλωσή του Paris Arnopoulos Annual Lecture 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 στις 19:00, με θέμα την εφαρμογή των Κλασικών Ελληνικών Σπουδών για την ανάλυση σύγχρονων πολιτικοκοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων.

Η φετινή συνάντηση με τίτλο «Αρχαίες και σύγχρονες προσεγγίσεις της Τυραννίας» θα διερευνήσει θέματα που σχετίζονται με τη Διακυβέρνηση, τη Δημοκρατία και την Τυραννία.

· Πως οι ιδέες του Πλάτωνα γονιμοποίησαν τη σκέψη του Μοντεσκιέ και πως αυτές μπορούν να αναλύσουν τις σύγχρονες Τυραννίες;

· Πού διασταυρώνονται ο Σεφέρης και το τελευταίο του ποίημα «Επί ασπαλάθων…» (1971) με τον Πλάτωνα και την 7ετή Δικτατορία των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα;

· Πώς ο φόβος μπορεί να διαβρώσει το δημοκρατικό ιδεώδες;

Σε αυτό το θεματικό πλαίσιο οι ομιλητές θα εξετάσουν και θα εμβαθύνουν στο κατά πόσον οι φιλοσοφικές ιδέες που ανέπτυξαν οι αρχαίοι Έλληνες θα μπορούσαν να συμβάλουν ως αναλυτικό εργαλείο στην προσέγγιση και την καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων τρόπων διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα τυραννικά καθεστώτα.

Ο Dr. Ryan Balot, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά, με ειδίκευση στην κλασική πολιτική σκέψη και συγκεκριμένα στους «Νόμους» του Πλάτωνα, τη δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα και τη σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής, στην κεντρική διάλεξη της εκδήλωσης θα αναλύσει τη θέση του τυράννου στην κλασική ελληνική σκέψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοντέλο τυραννίας του Πλάτωνα στην «Πολιτεία» και τον «Γοργία». Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης το πλατωνικό παράδειγμα συμπληρώνεται με την ανάλυση του «οραματικού» δεσποτισμού του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αυτή αναπτύσσεται στο βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Έμπολι «Ο Μάγος του Κρεμλίνου».

Η Χλόη Μπάλλα, Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στους Σοφιστές, την Ιπποκρατική Συλλογή και τους Πλατωνικούς Διαλόγους, με αφορμή το τελευταίο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Επί ασπαλάθων…»- μια καταγγελία της Δικτατορίας και μαζί αίτημα και προσδοκία τιμωρίας των αδίκων και τυράννων – και την «Πολιτεία» του Πλάτωνα, στην ομιλία της θα ανιχνεύσει την ιδέα της εκπαίδευσης στα φιλοσοφικά κείμενα του Πλάτωνα, ως μέσο και τρόπο προφύλαξης από την Τυραννία.

Η Λαμπρινή Ρόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης-Πολιτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα εξετάσει την καλλιέργεια του φόβου ως αιτία σύγχρονων αντιδημοκρατικών πολιτικών, μέσα από το παράδειγμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο:

Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα

Κέντρο Νίκος Μιρκόπουλος (Ορμηνίου 3Α, Αθήνα).

Ζωντανή μετάδοση: https://www.youtube.com/watch?v=F2rYWwZmaow

Οι ομιλίες είναι στη αγγλική γλώσσα.

Φωτογραφία: «Αρμόδιος και Αριστογείτων, εξολοθρευτές τυράννων», Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης

ΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Είναι ιδιωτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στον Καναδά και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας το 1976 ως ξένο αρχαιολογικό ινστιτούτο. Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα είναι η Καναδική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, κύριος στόχος της οποίας είναι η προώθηση της καναδικής έρευνας και εκπαίδευσης σε τομείς που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, μέσω αρχαιολογικών ανασκαφών και άλλων μελετών. Προωθεί την έρευνα σε όλες τις πτυχές των αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων ελληνικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων της φιλολογίας, της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της ανθρωπολογίας και των καλών τεχνών. Μεταξύ των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται ακαδημαϊκά προγράμματα σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων, η παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, καθώς και για πρακτική άσκηση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα.