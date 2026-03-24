«Βάκχες» του Ευριπίδη με τους Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Με την προσθήκη της παράστασης «Βάκχες» του Ευριπίδη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ολοκληρώνεται το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του αρχαίου θεάτρου.

Πρόκειται για μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ», σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάβορ Γκάρντεφ, με τον Λεονίντ Γιόβτσεφ στον ρόλο του Διονύσου, τους Tiger Lillies επί σκηνής και τη συμμετοχή ενός μεικτού θιάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών.

Σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντηχούν, οι «Βάκχες» σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού, Γιάβορ Γκάρντεφ, παρουσιάζονται στο αρχαίο θέατρο ως μια σκηνική ανάγνωση που απορρυθμίζει την αιώνια διαπάλη ανάμεσα σε δυο θεμελιώδεις αρχές - τη λαμπερή μορφή του Απόλλωνα και τη χαοτική σαγήνη του Διονύσου.

Τον θεό Διόνυσο ενσαρκώνει ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεονίντ Γιόβτσεφ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και τολμηρούς πρωταγωνιστές της γενιάς του, με καθηλωτικές ερμηνείες, γνωστός ως το «enfant terrible» του βουλγαρικού θεάτρου, ενώ την Αγαύη ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι Tiger Lillies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση ως σκοτεινοί τραβαδούροι, με μορφές που αντλούνται από το διονυσιακό σύμπαν.

Στις «Βάκχες» του Γκάρντεφ τίθεται ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στον συλλογικό οργανισμό το συμβάν -διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά- πριν μετατραπεί σε τραύμα; Το έργο λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευριπίδη, η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που ωθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών/εθών, των νόμων και της αυτοεικόνας μας.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Οι Βάκχες είναι εκείνη η τραγωδία που φτάνει πιο μακριά από κάθε άλλη στο ενδιαφέρον για τις ανορθολογικές παρορμήσεις και την παραφροσύνη. Τόσο μακριά, που αποδεικνύεται επικίνδυνη και ριψοκίνδυνη και για τους θεατές, οι οποίοι καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τους βαθύτερους και ισχυρότερους φόβους τους».

«Ο αταβιστικός φόβος της κατάρρευσης του πολιτισμού δεν κατοικεί μόνο στα πρόσωπα, φωλιάζει στο συλλογικό ασυνείδητο, εκεί όπου η κοινότητα πλάθει μύθους για να προστατευτεί. Από αυτό το πεδίο γεφυρώνεται μια αναλογία με την εμπειρία των βαλκανικών εθνικισμών, όπου η μισαλλοδοξία -ως πολιτική μορφή του φόβου του "άλλου"- τον καθιστά απειλή που πρέπει να απωθηθεί, να περιοριστεί ή να αφομοιωθεί. Η τραγωδία χτίζεται πάνω στην αυταπάτη και στην ύβρη της βεβαιότητας πως ό,τι δεν χωρά στη γλώσσα και στον νόμο μπορεί απλώς να εξοριστεί. Μόνο που όταν ο άνθρωπος αρνείται τη σκοτεινή του συγγένεια με το άλογο, δεν το εξαφανίζει αλλά το σπρώχνει στα βάθη, απ' όπου σχεδόν πάντα επιστρέφει αγριότερο» καταλήγει το δελτίο τύπου της παράστασης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ