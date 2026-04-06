Δευτέρα, 06 Απριλίου 2026 13:16

O Θεόδωρος Λάμπρος στην εκπομπή της Ι.Μ Ηλείας “Η Εκκλησία Κοντά μας”

Premium Strom

 

 

“Η Επανάσταση του 1821 ήταν αγώνας για την Ελευθερία και την Ορθόδοξη Πίστη”

 

Στην εκπομπή στην οποία οικοδεσπότης ήταν ο Αρχιμανδρίτης Π. Φιλάρετος Σπανόπουλος και συμμετείχε ο Φιλόλογος – Συγγραφέας Γεώργιος Κουρκούτας, ο Θεόδωρος Λάμπρος αναφέρθηκε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 τονίζοντας οτι ήταν ένας αγώνας για την ελευθερία και την Ορθόδοξη Πίστη των Ελλήνων.

Επίσης ο Θεόδωρος Λάμπρος αναφέρθηκε στην αποδόμηση που συντελείται στις μέρες αναφορικά με την Επανάσταση του 1821 αλλά και στα διαχρονικά μηνύματα – διδάγματα από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821.

 

 

 

 

Κατηγορία Πολιτισμός
