Θεόδωρος Λάμπρος: “Το Μεσολόγγι αποτελεί σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας των Ελλήνων αγωνιστών”

Ο φρούραρχος της Ιεράς Πόλεως Αθανάσιος Ραζικότσικας (ετών 30), και οι επικεφαλής των τριών φαλαγγών κατά την Έξοδο Δημήτριος Μακρής (ετών 54), Κίτσος Τζαβέλλας (ετών 26) και Νότης Μπότσαρης (ετών 70).

Στην ειδική εκπομπή – αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ηρωϊκή Εξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων που διοργάνωσε ο Διαχειριστής του έγκριτου πόρταλ “Αμυνα και Γεωστρατηγική” Θεόδωρος Νικολοβγένης – Απόστρατος Αξιωματικός και Διδάκτορας του ΕΚΠΑ συμμετείχαν ο Πύργιος Ιστορικός (ΒΑ Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας – ΜΑ στην Ελληνική Επανάσταση του 1821) Θεόδωρος Λάμπρος ο οποίος ανέπτυξε κατά την διάρκεια της ομιλίας του τις τρεις Πολιορκίες του Μεσολογγίου, τις μάχες στις νησίδες, Βασιλαδίου και Ντολμά, την Μάχη της Κλείσοβας καθώς και την ηρωϊκή Έξοδο των Μεσολογγιτών στις 9 προς 10 Απριλίου 1826. Επίσης την εκπομπή πλαισίωσε με την συμμετοχή του και ο Φιλόλογος – Ιστορικός Ερευνητής (Μ.Α Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου) Χρόνης Βάρσος ο οποίος ανέπτυξε ενδελεχώς το θέμα “Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ κατά τη Β΄ Πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) – Η ναυτική κινητοποίηση για τη σωτηρία των “Ελεύθερων Πολιορκημένων”.

Ο Θεόδωρος Λάμπρος αφού ανέπτυξε τις πολιορκίες του Μεσολογγίου καθώς και την ηρωϊκή Εξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων τόνισε την μεγάλη σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου τονίζοντας ότι αποτελεί 200 χρόνια μετά σύμβολο ηρωϊσμού, αυτοθυσίας και του αγώνα των Ελλήνων αγωνιστών για Ελευθερία.