O Ηλείος Ιστορικός- Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος αναδεικνύει τον “Λεωνίδα” της Μολδοβλαχίας Γεωργάκη Ολύμπιο

Ως ελάχιστον φόρο τιμής και μνήμης για την ζωή, την δράση του και τον ηρωϊκό του θάνατο, θα αναδείξω με όσες δυνάμεις έχω την πορεία του.

Εχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από την πλευρά μου να αναδειχθεί η ζωή του, η δράση του και το ηρωϊκό του τέλος τόσο με κείμενα που έχουμε φιλοξενήσει στο ενημερωτικό – ιστορικό μας πόρταλ skalistiri.news και στο μίνι ιστορικό μας πόρταλ “To Skalistiri.news σκαλίζει το 1821” όσο και με την μικρού μήκους δραματοποιημένη ταινία – ντοκιμαντέρ με τίτλο “Γεωργάκης Ολύμπιος – ο Δαυλός της ελευθερίας” όπου είχα την χαρά να γράψω το σενάριο – ιστορία και να συμμετέχω σε αυτήν.

Η μικρού μήκους δραματοποιημένη ταινία – ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Μεσσήνιου Κινηματογραφιστή Ιωάννη Κ. Μουτσούλα συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ανδρίτσαινα Ηλείας και απέσπασε θετικές κριτικές από το κοινό που την παρακολούθησε. Η προσπάθειά μας αυτή θα συνεχιστεί.

Επίσης στο μέλλον θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο αγωνιστής μέσα από αυτήν μας την προσπάθεια τόσο στη γενέτειρά του – το σημερινό Λιβάδι Ελασσόνας όσο και στο εξωτερικό καθώς η δράση του, το ηρωϊκό τέλος του καθώς και η ανάδειξή του μέσα από το ενημερωτικό – ιστορικό πόρταλ του Ηλείου Ιστορικού Συγγραφέα και από τα τοπικά μέσα Ενημέρωσης τόσο στην Ηλεία όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κινητοποίησαν φορείς και συλλόγους για την ανάδειξή του.

Έρχoνται νέα αφιερώματα για τον Γεωργάκη Ολύμπιο με σκοπό να τιμήσουμε τον αγώνα του και την ηρωϊκή θυσία του.