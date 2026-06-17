Ενας οφθαλμίατρος λιγότερος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Με απόφαση του υπουργείου Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας ο οφθαλμίατρος Παναγιώτης Διον. Νάνος, με βαθμό διευθυντή, στέλεχος του Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, μετατίθεται από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”.