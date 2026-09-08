«Η ανθρώπινη φωνή» του Jean Cocteau στο Θέατρο Αλκμήνη

Από 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 μ.μ. για 10 παραστάσεις.

Το Θέατρο Αλκμήνη παρουσιάζει το μονόπρακτο του Jean Cocteau “Η ανθρώπινη φωνή” σε απόδοση Μάριου Πλωρίτη και δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά.

Μία γυναίκα, μία φωνή, ένα τηλέφωνο.

Ταλαντευόμενη μεταξύ ελπίδας και συντριβής, μια γυναίκα ζει μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας τις τελευταίες στιγμές της σχέσης της με τον σύντροφό της.

Για πρώτη φορά, με αφορμή την πραγματική περιπέτεια υγείας της ηθοποιού που ερμηνεύει το ρόλο, το αριστοτεχνικό κείμενο προσεγγίζεται με χαρακτήρα λυτρωτικό. Μία γυναίκα εγκαταλείπεται από τον σύντροφό της λόγω διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού. Η προσέγγιση αυτή του κειμένου επιχειρεί να προβάλει πέρα από την σπουδαιότητα της πρόληψης και της ενημέρωσης το πώς ο περίγυρος και ιδίως ο σύντροφος αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή την αγωνιώδη διαδικασία. Η παράσταση αποτελεί ένα δυνατό ψυχογράφημα που φωτίζει την εσωτερική διαδρομή των ανθρώπων απέναντι στην πραγματικότητα και τις ανατροπές της ζωής.

Σημείωμα της ηθοποιού:

Κανείς δε σε προετοιμάζει…ο φόβος που αισθάνεσαι, δε δύναται να περιγραφεί με λόγια..

Είσαι μόνος. Σε κοιτάει η αλήθεια κατάματα. Και ξαφνικά όλα μοιάζουν μικρά. Ασήμαντα. Σκέφτεσαι τον χρόνο. Το παρελθόν και το παρόν. Συνειδητοποιείς ότι μπορεί να μην υπάρχει μέλλον. Το τώρα έχει σημασία. Και τότε, ή παραιτείσαι ή πατάς στα πόδια σου πιο γερά από ποτέ.

Δίπλα σου μένουν εκείνοι που αντέχουν. Εκείνοι που αντέχουν ακόμη και να σε χάσουν. Με την αγάπη τους, νιώθεις ανίκητος! Ζεις τα πάντα ως το μεδούλι!

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Jean Cocteau

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Δραματουργική Επεξεργασία / Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Κινησιολογία: Ρούλα Κουτρουμπέλη /Συνεργάτης: Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφίες-Trailer: Thanos Angelis / Στάθης Σταθαράς

Creative Agency: GridFox

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Εταιρεία Αλκμήνη

Ερμηνεύει η Κατερίνα Φελλά

Τα τραγούδια «Αυτός που περιμένω», «Μεθυσμένη πολιτεία» και «Καλημέρα καινούρια μου αγάπη» παραχωρήθηκαν από την Άννα Βίσση.

Η Κάτια Δανδουλάκη παραχώρησε τα μεταφραστικά δικαιώματα έργου του Μάριου Πλωρίτη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

55 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)



ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

12€ γενική είσοδος

10€ ομαδικές κρατήσεις άνω των 8 ατόμων

8€ Σωματεία και Σύλλογοι (ισχύει μόνο για κρατήσεις μέσω ticketservices)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ταμείο του Θεάτρου “Αλκμήνη”,

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210-3428650,

Ηλεκτρονικά στο: https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-i-anthropini-foni-3os-xronos/?lang=el

Tο Θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Πληροφορίες χώρου:

Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ, Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμεικός, Τρόλεϋ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ, ΟΑΣΑ: 049,815,838,914,Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ,035 Στάση ΙΚΑ