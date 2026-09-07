Το 49ο Φεστιβάλ Δράμας σήκωσε αυλαία με ένα διονυσιακό δρώμενο

Μία ανάσα από την συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής, το Φεστιβάλ Δράμας, επιστρέφοντας στις ρίζες του τόπου αλλά και στις απαρχές της αφήγησης, υποδέχτηκε επισήμους, κοινό και κινηματογραφιστές της 49ης διοργάνωσης στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Δημοτικό Ωδείο, με ένα πανάρχαιο διονυσιακό δρώμενο που έχει τις ρίζες του στη Δράμα.

Το παγανιστικό έθιμο των «Αράπηδων», ζωντάνεψε μέσα από την χαρακτηριστική, σχεδόν τρομακτική, μορφή που ανέβηκε στη σκηνή, κινούμενη στον ρυθμό της υπνωτιστικής μουσικής του πολυφωνικού γυναικείου συγκροτήματος και των τοπικών οργάνων (κεμενέδες και νταρέδες) που ερμήνευσαν υπέροχα οι άντρες μουσικοί. Ένα θέαμα που συνεπήρε τους θεατές, απόλυτα εναρμονισμένο με την φετινή αφίσα του φεστιβάλ και το σποτ της διοργάνωσης, που μας προτρέπουν να επιστρέψουμε στο σπίτι. Το σπίτι των μικρομηκάδων. «Welcome Home!» είναι άλλωστε το σλόγκαν του φετινού φεστιβάλ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, Γιώργος Αγγελόπουλος, αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στο 49ο Φεστιβάλ Δράμας, «το σπίτι του κινηματογράφου», «το σπίτι των ανερχόμενων δημιουργών», είπε πως 48 φεστιβάλ μετά «βρισκόμαστε εδώ, επιλέγοντας για τη τελευταία διοργάνωση πριν τη συμπλήρωση των 50 χρόνων, να κάνουμε μία ενδοσκόπηση και μία επιστροφή στις ρίζες του θεσμού και του τόπου. Το φεστιβάλ ξεκίνησε από την ειλικρινή αγάπη και δίψα για το σινεμά, κάποιων λίγων, μίας κινηματογραφικής λέσχης. Σήμερα τιμούμε τον τοπικό χαρακτήρα του θεσμού, αλλά κυρίως αναθερμαίνουμε το πάθος αυτών των λίγων που πλέον τροφοδοτείται από πολλούς. Όχι μόνο στη Δράμα, αλλά στην Ελλάδα και διεθνώς».

Χρησιμοποιώντας, κατά την προσφιλή του συνήθεια, την κινηματογραφική ορολογία, μίλησε για τη δεύτερη χρονιά του στο τιμόνι του φεστιβάλ, παρομοιάζοντάς την με τη δεύτερη πράξη ενός έργου που εξελίσσεται.

«Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που έχω την τιμή και την ευθύνη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης αυτού του θεσμού. Και, για να μιλήσουμε με όρους κινηματογραφικούς, η δεύτερη πράξη σε μία ταινία είναι και η πιο δύσκολη», σημείωσε, παρομοιάζοντας τη δική του πορεία στο φεστιβάλ με αυτή του ήρωα μίας ιστορίας που καλείται να επιμείνει παρά τις δυσκολίες. Την ίδια μεταφορά επέκτεινε και στους δημιουργούς που συμμετέχουν φέτος στη διοργάνωση, τους «ήρωες» που, έχοντας ολοκληρώσει τις ταινίες τους, περνούν πλέον στη δική τους δεύτερη πράξη, αντιμέτωποι με έναν νέο κύκλο προκλήσεων.

Με αισιοδοξία, ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε πως, παρά τα εμπόδια, όσοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ελλάδα οφείλουν να συνεχίζουν να αγωνίζονται για «μία καλή τρίτη πράξη».

Την τελετή άνοιξε ο δήμαρχος Δράμας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και δήλωσε «ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά από μία μάχη που δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα κερδίζαμε. Οι δύο μεγάλες αίθουσες στο Δημοτικό Ωδείο (Αμφιθέατρο «Αντώνης Παπαδόπουλος») και τον κινηματογράφο Ολύμπια, ανακαινίστηκαν πλήρως: δάπεδα, καθίσματα, ηχητικός και οπτικός εξοπλισμός, κλιματισμός. Παραλίγο να χάσουμε την χρηματοδότηση, αλλά κινηθήκαμε έγκαιρα και εξασφαλίσαμε 1.500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πλήρη αναβάθμιση και των δύο χώρων που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της πόλης».

Καλωσορίζοντας τους δημιουργούς, τους ανθρώπους του κινηματογράφου και τους κινηματογραφόφιλους απ΄ όλον τον κόσμο στην πόλη όπου ανδρώθηκαν γενιές νέων δημιουργών, ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε με μερικά εντυπωσιακά νούμερα: «Φέτος υποβλήθηκαν 3.420 ταινίες στο φεστιβάλ, από τις οποίες τελικά θα προβληθούν 157. Από αυτές μάλιστα, 45 θα είναι παγκόσμιες πρεμιέρες». Αναφέρθηκε επίσης στο νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, μια πολύ σημαντική και καινοτόμα νέα προσθήκη στη διοργάνωση, όπως και στην είδηση ότι στο εξής το Φεστιβάλ Δράμας θα είναι προκριματικό φεστιβάλ (και) για τα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας Μιχάλης Μουρβετίδης, χαιρέτισε «έναν θεσμό που γίνεται όλο και καλύτερος», πληροφορώντας το κοινό πως «η περιφέρεια συμβάλλει στο Φεστιβάλ Δράμας με 70.000 ευρώ ετησίως, με στόχο την ενίσχυση της τέχνης και του πολιτισμού».

Παίρνοντας τον λόγο, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Πέτρος Παρασκευαΐδης, ανέφερε πως «λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, το Φεστιβάλ φτάνει στη φετινή διοργάνωση έχοντας διαγράψει μία μοναδική πορεία εξωστρέφειας και συνεχούς εξέλιξης». «Από μία τοπική πρωτοβουλία που γεννήθηκε από την αγνή αγάπη για το σινεμά, εξελίχθηκε σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό, ένα σταθερό σημείο συνάντησης στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη» τόνισε.

Το Φεστιβάλ Δράμας, προσέθεσε, δεν περιορίζεται μόνο στις αίθουσες του «Ολύμπια», του σινέ «Αλέξανδρος», στον κήπο της ΚΥΚΛΩΨ και στο εμβληματικό Γυμνάσιο Αρρένων. Απλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας, φέρνοντας την τέχνη κοντά σε κάθε πολίτη. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό του αποτύπωμα, μέσα από τα παιδαγωγικά μας προγράμματα για περισσότερους από 2.000 μαθητές, το Κινηματογραφικό Εργαστήρι για τους ντόπιους δημιουργούς, αλλά και τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» του υπουργείου Πολιτισμού, για την ψυχική υγεία μέσω της τέχνης.

O αντιπρόεδρος υποδέχτηκε την γενική γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, η οποία μίλησε με θέρμη για την μικρού μήκους ταινία και το Φεστιβάλ: «Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι στην έναρξη ενός θεσμού που έχει συνδέσει το όνομά του με την καλλιτεχνική αναζήτηση και την τόλμη. Το Φεστιβάλ Δράμας, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, είναι ένα φυτώριο νέων δημιουργών που συνεχίζει να στηρίζει το διαφορετικό και το νέο. Το ΥΠΠΟ στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό του. Ήδη από το 1996 το είχε εντάξει στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων. Σήμερα η υπουργός Λίνα Μενδώνη παραμένει σταθερά στο πλευρό του μέσω προγραμματικής σύμβασης, στηρίζοντας την αποκέντρωση του πολιτισμού».

Την τελετή έναρξης στο Αμφιθέατρο Αντώνης Παπαδόπουλος του Δημοτικού Ωδείου, παρουσίασε ο Βασίλης Τερζόπουλος, ο οποίος σύστησε στο κοινό τις κριτικές επιτροπές και τους επικεφαλής των πέντε διαγωνιστικών τμημάτων, του Pitching και του Short Film Hub.

Το τέλος της βραδιάς επεφύλασσε μία ταινία-έκπληξη για το κοινό: την μικρού μήκους «Ασίστ» (Assist) της 27χρονης σκηνοθέτριας Μαρίας Τσιώλη, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες μετά από τροχαίο δυστύχημα. Η προβολή της ταινίας της, που είχε παρουσιαστεί στο φεστιβάλ του Σαράγεβο, φανέρωσε το ξεχωριστό ταλέντο της νεαρής δημιουργού σκορπώντας μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ