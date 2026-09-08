Το ελληνικό Box Office στους κινηματογράφους - To top 10 των εισιτηρίων από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου

Με μια μικρή πτώση στα εισιτήρια του top-10, συνοδεύτηκε το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου, καθώς εξαντλείται πλέον το τεράστιο ρεύμα της «Οδύσσειας», που απέχει μόλις 22.000 εισιτήρια, για να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου.

Απ’ τις πρεμιέρες της εβδομάδας, ξεχωρίζει εμφανώς η ιστορική δραματική ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι, «Πατρίδα», με σχεδόν 12.000 εισιτήρια, δεδομένης και της καλλιτεχνικής - φεστιβαλικής της αφετηρίας. Παράλληλα, δείχνει να αντέχει το, επίσης, φεστιβαλικό και αρκούντως ενδιαφέρον δράμα του Ρουμάνου Κριστιάν Μουτζίου, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

Πάντως, το animation «Minions και Τέρατα», διατηρεί την πρώτη του θέση και αυτή την εβδομάδα, συνεχίζοντας να ελκύει το ευρύ παιδικό κοινό, ενώ καλά κρατεί και η τελευταία περιπέτεια του «Spider-Man», που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο εισιτήρια.

Αναλυτικά το top-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου ( 3-6 Σεπτεμβρίου) έχει ως εξής:

1. «Minions και Τέρατα», 72 αίθουσες στην Αθήνα, 170 πανελλαδικά, 38.230 εισιτήρια (3η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι χθες: 145.580.

2. «Οδύσσεια», 43 αίθουσες στην Αθήνα, 82 πανελλαδικά, 21.900 εισιτήρια (8η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 977.220.

3. «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», 38 αίθουσες στην Αθήνα, 78 πανελλαδικά, 13.130 εισιτήρια (6η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 473.480.

4. «Πατρίδα», 25 αίθουσες στην Αθήνα, 28 πανελλαδικά, 11.940 εισιτήρια (1η εβδομάδα).

5. «Insidious: Εξω από το Απώτερο», 22 αίθουσες στην Αθήνα, 60 πανελλαδικά, 11.340 εισιτήρια (3η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 66.880

6. «Φιόρδ», 31 αίθουσες στην Αθήνα, 37 πανελλαδικά, 8.200 εισιτήρια (3η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 54.640

7. «Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι», 36 αίθουσες στην Αθήνα, 81 πανελλαδικά, 7.560 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

8. «Πτώση 2», 16 αίθουσες στην Αθήνα, 31 πανελλαδικά, 4.430 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

9. «Ο Παραχαράκτης», 7 αίθουσες στην Αθήνα, 15 πανελλαδικά, 3.190 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 36.110.

10. «Το Τέλος της Οδού Όουκ», 10 αίθουσες στην Αθήνα, 19 πανελλαδικά, 2.320 εισιτήρια (2η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων: 13.640.

ΑΠΕ - ΜΠΕ