Ο Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος στην “Ματιά του Απόδημου” για τον αγνό αγωνιστή Γεωργάκη Ολύμπιο

Υπάρχουν μορφές της Ελληνικής Επανάστασης που πέρασαν στην εθνική μνήμη ως σύμβολα. Υπάρχουν όμως και ήρωες που, παρά την τεράστια προσφορά τους στον Αγώνα, δεν πήραν τη θέση που τους αναλογεί στη συλλογική μας ιστορική συνείδηση.

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος είναι μία από αυτές τις ξεχωριστές περιπτώσεις. Αρματολός του Ολύμπου, πολεμιστής με δράση στα Βαλκάνια, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και στενός συνεργάτης του Αλέξανδρου Υψηλάντη, έδωσε τη ζωή του για την Επανάσταση στη Μονή Σέκου το 1821. Η πορεία του δεν είναι απλώς η ιστορία ενός γενναίου πολεμιστή· είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πίστεψε στην απελευθέρωση και αγωνίστηκε πολύ πριν από την 25η Μαρτίου, σε έναν ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

Ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή “Με την Ματιά του Απόδημου” που προβάλλεται στην Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας και στον έγκριτο Δημοσιογράφο του e-enimerosi.com Χρήστο Μουρτζούκο για την ζωή, την δράση και την ηρωϊκή θυσία του Γεωργάκη Ολύμπιου – ενός από τους σημαντικότερους όπως ανέφερε Έλληνες αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και πρωταγωνιστή της πρώτης Επανάστασης που έλαβε χώρα στην Μολδοβλαχία τον Φεβρουάριο του 1821.



“Ο Γεωργάκης Ολύμπιος απέδειξε με την ηρωϊκή του θυσία τι σημαίνει να είσαι πραγματικός Έλληνας”



Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θεόδωρος Λάμπρος “Ο Γεωργάκης Ολύμπιος απέδειξε με την ηρωϊκή του θυσία τι πάει να πει πραγματικός Έλληνας. Και ως πραγματικός Έλληανς δεν λιγοψύχησε αλλά αντιθέτως γνωρίζοντας ότι πήγαινε σε βέβαιο θάνατο, έμεινε, αντιστάθηκε, πολέμησε και έπεσε ηρωϊκά στη Μονή Σέκου τον Σεπτέμβριο του 1821”.