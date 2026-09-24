Προσωρινός ανάδοχος για το Βιολογικό Κορώνης

Προσωρινό ανάδοχο για το σημαντικό έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Κορώνης ανέδειξε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού για το υποέργο 2 της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορώνης και του υποέργου 7 της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, προϋπολογισμού 4.780.000 ευρώ, (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης, των έργων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης (των έργων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού).

Προσωρινός ανάδοχος είναι η “Μ.Τ. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο “Μ.Τ. ΑΤΕ”.

Η επιτροπή διαγωνισμού στο 2ο πρακτικό έκρινε ότι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι αυτή του μοναδικού οικονομικού φορέα «ΜT Α.Τ.Ε.», με συνολική βαθμολογία 58,02”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος.

Η προθεσμία εκτέλεσης της κατασκευής του έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας της κανονικής λειτουργίας (υποέργο 7) έχει οριστεί σε 5 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 5 χρόνων. Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος θα λειτουργεί όλες τις μονάδες που κατασκεύασε για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων και του εξοπλισμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην τελετή των εγκαινίων του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης, στις 2 Σεπτεμβρίου, στην ομιλία του, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας είχε δηλώσει πως “θα ολοκληρώσουμε τον Βιολογικό Καθαρισμό, όπου σύντομα θα έχουμε ανάδοχο και τα δίκτυα της αποχέτευσης, για τα οποία θα συνεχιστούν οι εργασίες”.

Γ.Σ.