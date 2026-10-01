Nέα δωρεά βιβλίων από τους Bookmarkers του Γρηγόρη Δημητριάδη στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας (βίντεο)

Με στόχο να φέρουν ακόμη περισσότερους νέους πιο κοντά στο βιβλίο και να ενισχύσουν τη φιλαναγνωσία, οι Bookmarkers συνεχίζουν τις δράσεις τους.

Οπως αναφέρει το tomanifesto.gr μια ακόμη πρωτοβουλία με επίκεντρο το βιβλίο και την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας υλοποίησαν οι Bookmarkers, με τη δωρεά βιβλίων στο 2ο ΓυμνάσιοΑγίας Βαρβάρας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας των Bookmarkers να ενισχύσουν τη σχέση των νέων με την ανάγνωση και να αναδείξουν την αξία του βιβλίου στην καθημερινή ζωή.

Τη δωρεά παρέδωσε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Bookmarkers, Νικόλαος Α. Κούκης, παρουσία της διευθύντριας του σχολείου, Αλεξάνδρας Φέγγη, καθώς και εκπαιδευτικών.

Νικόλαος Κούκης: «Να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στο βιβλίο»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νικόλαος Κούκης αναφέρθηκε στη συνολική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγάπης για το βιβλίο ως βασικού στοιχείου της προσπάθειας των Bookmarkers.

Όπως σημείωσε, η αγάπη του Γρηγόρη Δημητριάδη για το βιβλίο αποτελεί κινητήρια δύναμη για τις δράσεις που αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα επισήμανε τη σταθερή στήριξή του στην πρωτοβουλία.

Κεντρικός στόχος των Bookmarkers, όπως ανέφερε, είναι να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στην ανάγνωση, ενισχύοντας παράλληλα την έκφραση και την καλλιέργειά τους μέσα από την επαφή με το βιβλίο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη σχολείων και άλλων δομών, μέσα από την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους.

Η διευθύντρια του σχολείου ευχαρίστησε τους Bookmarkers

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, Αλεξάνδρα Φέγγη, ευχαρίστησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τους Bookmarkers για τη δωρεά, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για τη σχολική κοινότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άμεση ανταπόκριση των Bookmarkers στο αίτημα του σχολείου, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα τέτοιων δράσεων για τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο επίκεντρο η δημιουργία μιας κοινότητας αναγνωστών

Η νέα δωρεά εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων των Bookmarkers για την προώθηση της φιλαναγνωσίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι το βιβλίο να αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των νέων, καλλιεργώντας μια σταθερή σχέση με την ανάγνωση.

Παράλληλα, οι Bookmarkers επιδιώκουν τη δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας αναγνωστών, μέσα από δράσεις που θα δίνουν σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά του βιβλίου και να εντάξουν την ανάγνωση στην καθημερινή τους ζωή.