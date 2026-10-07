Όπως ανέφερε “Ο πολιτισμός στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι τοπικοί φορείς”.
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026 21:46
Θεόδωρος Λάμπρος: “Η ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα” (podcast)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ο Θεόδωρος Λάμπρος μιλώντας στην ΕΡΑ Πύργου και στον Γιώργο Μαρινόπουλο αναφέρθηκε στην κύρια ενασχόλησή του με την ανάδειξη της τοπικής και όχι μόνο ιστορίας, στην συγγραφή αλλά και στην ανάδειξη - προβολή του πολιτισμού – ιστορίας στην Ηλεία.
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