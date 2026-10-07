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Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026 21:46

Θεόδωρος Λάμπρος: “Η ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα” (podcast)

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Θεόδωρος Λάμπρος: “Η ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα” (podcast)

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Ο Θεόδωρος Λάμπρος μιλώντας στην ΕΡΑ Πύργου και στον Γιώργο Μαρινόπουλο αναφέρθηκε στην κύρια ενασχόλησή του με την ανάδειξη της τοπικής και όχι μόνο ιστορίας, στην συγγραφή αλλά και στην ανάδειξη - προβολή του πολιτισμού – ιστορίας στην Ηλεία.

Όπως ανέφερε “Ο πολιτισμός στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι τοπικοί φορείς”.


Ακούστε το podcast του Θεόδωρου Λάμπρου στην ΕΡΑ Πύργου 

Κατηγορία Πολιτισμός
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