Θεόδωρος Λάμπρος: “Η ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας στην Ηλεία είναι σε δευτεροτρίτη προτεραιότητα” (podcast)

Ο Θεόδωρος Λάμπρος μιλώντας στην ΕΡΑ Πύργου και στον Γιώργο Μαρινόπουλο αναφέρθηκε στην κύρια ενασχόλησή του με την ανάδειξη της τοπικής και όχι μόνο ιστορίας, στην συγγραφή αλλά και στην ανάδειξη - προβολή του πολιτισμού – ιστορίας στην Ηλεία.