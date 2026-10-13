Δωρεά βιβλίων στον ΕΟΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη από τους Bookmarkers και τον Γρηγόρη Δημητριάδη (βίντεο)

Βιβλία στο κέντρο βραχείας νοσηλείας του ΕΟΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη προσέφεραν οι Bookmarkers, η πρωτοβουλία του Γρηγόρη Δημητριάδη για τη φιλαναγνωσία.

Σύμφωνα με το tomanifesto.gr στην παράδοση των βιβλίων παραβρέθηκε ο εμπνευστής των Bookmarkers, Γρηγόρης Δημητριάδης, ενώ από τον ΕΟΠΑΕ παρευρέθηκαν ο Παναγιώτης Φτάκας και ο διευθυντής Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης, Αλέξανδρος Ψαριανός.

Ο κ. Ψαριανός ευχαρίστησε θερμά τους Bookmarkers, αλλά και ξεχωριστά τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη για τη διαρκή του υποστήριξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντικές οι προσφορές σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή έχουμε συνηθίσει την υποστήριξή σας. Και έρχεται από πολύ παλιά, επομένως σας θεωρούμε σαν έναν από εμάς». Παράλληλα, τόνισε τη μεγάλη αξία του βιβλίου για τους ωφελούμενους, σημειώνοντας πως τα βιβλία διευρύνουν τους ορίζοντες των ανθρώπων και τους βοηθούν στο να κάνουν το επόμενο βήμα.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης τόνισε τη σημασία της εύκολης πρόσβασης στα βιβλία. «Η κουβέντα είναι καταρχήν να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει καν πρόσβαση στο βιβλίο και δεν το βάλεις να το πετύχει το μάτι του μελλοντικού ενδιαφερόμενου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το καταφέρεις».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεχιστούν οι δράσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και να ανανεώνονται συλλογές των βιβλιοθηκών όποτε υπάρχει ανάγκη.

Οι Bookmarkers θα συνεχίσουν να στηρίζουν έμπρακτα την πρόσβαση στο βιβλίο, με δράσεις που επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επαφή με την ανάγνωση.