Το άγαλμα του ιππέα Ακρ. 700 επανεκτίθεται στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης

Μετά από τη συντήρηση και στήριξη στο πρωτότυπο ενεπίγραφο αρχαίο βάθρο του, το άγαλμα του ιππέα Ακρ. 700 (510-500 π.Χ.), το οποίο είχε παραμείνει αποθηκευμένο στον βράχο της Ακρόπολης, επανεκτίθεται εδώ και λίγες ημέρες στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου.

Για χρόνια, το γλυπτό ήταν τοποθετημένο και εκτεθειμένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1956-1964 στο πλαίσιο επανεκθετικών εργασιών στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, από τον Γιάννη Μηλιάδη, τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης απομακρύνθηκαν τα παλαιά στηρίγματα του ιππέα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό εξυγιάνθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο βάθρο του, αναδεικνύοντας έτσι την πρωτότυπη μορφή του.

Ένα πολύ όμορφο βίντεο συνοδεύει την ανακοίνωση της επανέκθεσης του αγάλματος του ιππέα Ακρ. 700 που έγινε με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2026 στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης

*Φωτογραφία από τις εργασίες επανέκθεσης του αγάλματος.

Πηγή: Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης