Η Apple ανακοίνωσε νέα iPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro

Επίσης όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάστηκαν το iPhone Air, το iPhone 17 το Apple Watch Series 11 και Apple Watch Ultra με αναβαθμισμένες δυνατότητες υγείας, το Apple Watch SE 3 με Always-on οθόνη και ταχύτατη φόρτιση, καθώς και τα AirPods Pro 3.

Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.

Η ζωντανή μετάφραση μέσα από τα ακουστικά, οι έξυπνες ειδοποιήσεις υγείας από το ρολόι και νέες οθόνες και χρώματα στα iPhone είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν στις τελευταίες ανακοινώσεις της Apple από την έδρα της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια . Οι νέες συσκευές όπως επισημάνθηκε από τα υψηλόθαθμα στελέχη της Apple συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με πρακτική αξία για την καθημερινότητα, από την επικοινωνία σε ξένες γλώσσες μέχρι την πρόληψη προβλημάτων υγείας και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.

Ειδικότερα η νέα σειρά iPhone 17 περιλαμβάνει το βασικό μοντέλο και το iPhone 17 Pro με οθόνη 6,3 ιντσών, το iPhone Air με οθόνη 6,5 ιντσών και το iPhone 17 Pro Max με οθόνη 6,9 ιντσών. Τα AirPods Pro 3 αποτελούν την πρώτη ανανέωση μετά από τρία χρόνια και προσφέρουν μεταξύ άλλων ανίχνευση καρδιακού παλμού. Το χαρακτηριστικό της ζωντανής μετάφρασης, με χρήση Apple Intelligence, επιτρέπει σε χρήστες να ακούν μετάφραση μιας ξένης γλώσσας απευθείας στα ακουστικά τους, ενώ το iPhone μεταφράζει την απάντηση στη γλώσσα του συνομιλητή. Στην κατηγορία των wearables, παρουσιάστηκαν τα Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 και Apple Watch Ultra 3. Το Series 11 χαρακτηρίστηκε ως το λεπτότερο και πιο άνετο ρολόι της εταιρείας, με ανθεκτικότερο γυαλί, 5G και αυτονομία 24 ωρών. Το SE 3 διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή και always-on οθόνη. Το Ultra 3 περιλαμβάνει μεγαλύτερη οθόνη, μπαταρία με διάρκεια έως 42 ώρες και δορυφορική συνδεσιμότητα για μηνύματα και χρήση "Find My" χωρίς κάλυψη δικτύου. Όλα τα νέα ρολόγια ενσωματώνουν χαρακτηριστικά υγείας όπως ειδοποιήσεις υπέρτασης και ανίχνευση θερμοκρασίας.

Η Apple στη διάρκεια της παρουσίασης ανέδειξε ιδιαίτερα τις λειτουργίες υγείας. Το Series 11 αποκτά μανόμετρο για ανίχνευση υψηλής πίεσης και λειτουργία "sleep score". Η εταιρεία εκτιμά ότι θα ειδοποιήσει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες με αδιάγνωστη υπέρταση τον πρώτο χρόνο, ενώ αναμένει έγκριση FDA για τη νέα δυνατότητα. Το SE 3 διαθέτει θερμικό αισθητήρα για πρόβλεψη ωορρηξίας. Τα AirPods Pro 3 μπορούν επίσης να παρακολουθούν καρδιακό ρυθμό και θερμίδες κατά την άσκηση, με αναγνώριση έως 50 διαφορετικών ειδών προπόνησης στην εφαρμογή Apple Fitness.

ΑΠΕ - ΜΠΕ