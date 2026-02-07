“Η καρδιά της Πελοποννήσου απαιτεί μέλλον, όχι μόνο αναμνήσεις”!

Γράφουν οι Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της περιφερειακή Παράταξη “Πρώτα η Πελοπόννησος” και Γεώργιος Φαράντος, μέλος

Η βίαιη απολιγνιτοποίηση στη Μεγαλόπολη κορυφώθηκε με την παύση της λιγνιτικής δραστηριότητας, με κομβικό σημείο το κλείσιμο της 4ης λιγνιτικής μονάδας στις 31/12/2024, αφήνοντας πίσω απώλειες θέσεων εργασίας και βαριά αβεβαιότητα για την τοπική οικονομία.

Και ενώ η περιοχή περίμενε να “τρέξει” ένα πραγματικό σχέδιο αναπλήρωσης, σήμερα, 03/02/2026, ανακοινώνεται η πρόσκληση για το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Με άλλα λόγια: πρώτα “σβήνουμε” την παραγωγική βάση και μετά θυμόμαστε να σχεδιάσουμε πώς θα σταθεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας στα πόδια της.

Την ίδια στιγμή, προχωρά το mega φωτοβολταϊκό 490 MW του PPC Group στη Μεγαλόπολη. Όμως η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να μείνει θεατής: ο Δήμος Μεγαλόπολης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ουσιαστικά και να συγκροτήσει Ενεργειακή Κοινότητα με κατοίκους και επιχειρήσεις, ώστε να πετύχει πραγματική μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω εικονικού συμψηφισμού. Στην πράξη αυτό μπλοκάρει από τον περιορισμένο “ηλεκτρικό χώρο” και τους όρους σύνδεσης στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου, όπως έχει αναδειχθεί σε κοινές ανακοινώσεις ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ.

Και ενώ παράγεται (ή θα παράγεται) ενέργεια στην περιοχή, οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν μόνιμος μηνιαίος βραχνάς για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ζητάμε τώρα

Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, με διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία προόδου.

Άμεσο “ενεργειακό όφελος” υπέρ της κοινωνίας: να εξασφαλιστούν οι όροι σύνδεσης και ο απαιτούμενος ηλεκτρικός χώρος ώστε να προχωρήσει Ενεργειακή Κοινότητα με τη συμμετοχή Δήμου–κατοίκων–επιχειρήσεων, για φθηνότερο ρεύμα στην πράξη.

Η επίσκεψη της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» στη Μεγαλόπολη δεν ήταν απλώς μια περιοδεία, αλλά μια κραυγή αγωνίας και διεκδίκησης για έναν τόπο που βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Ο επικεφαλής Μανώλης Μάκαρης και το μέλος της παράταξης Γεώργιος Φαράντος έγιναν δέκτες της απογοήτευσης των κατοίκων για την απουσία ουσιαστικών αντισταθμιστικών μέτρων, μια παράλειψη που οδηγεί μαθηματικά στον μαρασμό και αναγκάζει τους νέους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η Μεγαλόπολη δεν μπορεί να αφεθεί στη μοίρα της· η ενεργειακή μετάβαση οφείλει να είναι δίκαιη και όχι μια βίαιη αποκοπή από την οικονομική ζωή της περιοχής.

Δεν ζητάμε ευχολόγια, αλλά δραστικές λύσεις τώρα.

Ως παράταξη, θέτουμε σε προτεραιότητα την εφαρμογή ουσιωδών μέτρων που θα θωρακίσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Επιμένουμε στη λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, ώστε το όφελος της ενέργειας να επιστρέφει απευθείας στους πολίτες και τους παραγωγούς της Μεγαλόπολης.

Είναι χρέος μας να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, διασφαλίζοντας ότι η επόμενη μέρα θα βρει τους νέους μας να δημιουργούν στον τόπο τους και όχι να αναζητούν την τύχη τους μακριά.

Πρώτα η Πελοπόννησος – Για μια Μεγαλόπολη με παρόν και μέλλον.