“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

Δωρεάν λύσεις συνδεσιμότητας και επικοινωνίας μαζί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προσφέρει στις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) η COSMOTE TELEKOM .

Το “Start your Business” καλύπτει βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνδεσιμότητα και επικοινωνία, ενισχύει την ψηφιακή τους παρουσία και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Με το “Start your Business”, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τους τελευταίους 5 μήνες, οι νέες επιχειρήσεις απολαμβάνουν:

Επικοινωνία & Συνδεσιμότητα: Δωρεάν για 6 μήνες έως 5 συνδέσεις κινητής στα προγράμματα COSMOTE Business GIGAMAX (απεριόριστη ομιλία, έως και απεριόριστα data, διεθνείς κλήσεις, δωρεάν περιαγωγή εκτός Ε.Ε με την υπηρεσία travel pass), και 1 σύνδεση σταθερής στα προγράμματα COSMOTE Business Double Play Full Pack (Internet έως 3Gbps ανάλογα τη διαθεσιμότητα, απεριόριστη ομιλία σε σταθερά και κινητά, internet back up, static IP, Smart Office- προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, Webex) με απεριόριστη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας μέσα από το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα.

Εργαλεία Παραγωγικότητας: Δωρεάν για 3 μήνες έως 10 άδειες Microsoft 365 για να συνεργάζονται εύκολα και αποτελεσματικά όλα τα μέλη της επιχείρησής τους. Επιπλέον, διατίθενται δωρεάν για 2 έτη τα νέα Business Productivity Tools, έξυπνες εφαρμογές που βελτιώνουν την οργάνωση, τη συνεργασία και την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.

Ψηφιακή Παρουσία & Ασφάλεια: Δωρεάν για 1 χρόνο η υπηρεσία COSMOTE Your Business Online για να μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους το e-shop και το site της επιχείρησής τους, εύκολα και γρήγορα. Ακόμη οι νέες επιχειρήσεις έχουν 50% έκπτωση στην υπηρεσία COSMOTE Digital Marketing4U για 3 μήνες για να διαφημιστούν σε Google & Social Media και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Μάθετε περισσότερα και δηλώστε ενδιαφέρον στο https://www.cosmote.gr/startyourbusiness ή σκανάροντας το QR code.



