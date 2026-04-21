Αλλαγές στην Apple: Παραιτήθηκε ο Τιμ Κουκ - Νέος CEO ο Τζον Τέρνους (βίντεο)

Ο Τιμ Κουκ θα αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος μηχανικής υλικού, θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Apple όταν αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Apple, Άρθουρ Λέβινσον, θα γίνει ο επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής της εταιρείας κατασκευής iPhone την ίδια ημερομηνία.

«Ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς συνεργάζεται στενά με τον Τέρνους για μια ομαλή μετάβαση», ανέφερε η Apple σε δελτίο τύπου.

Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή CEO στην Apple από τότε που ο 65χρονος Τιμ Κουκ διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς στο τιμόνι το 2011, λίγο πριν από τον θάνατο του Τζομπς.

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι CEO της Apple και να μου εμπιστευτούν την ηγεσία μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας», δήλωσε ο Κουκ. «Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν αταλάντευτοι στην αφοσίωσή τους να εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργούν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Τζον Τέρνους είπε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple. Έχοντας περάσει σχεδόν όλη μου την καριέρα στην Apple, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τις οδηγίες του Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο για μένα να συμβάλω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για όσα μπορούμε να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που ξέρω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται εδώ στην Apple, αποφασισμένοι να γίνουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον καθένα μας. Νιώθω μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και υπόσχομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που έχουν καθορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος για μισό αιώνα».

