Αλλάζει τα πάντα στην αναζήτηση στο διαδίκτυο η Google

Η Google ανακοίνωσε ότι πλέον η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει για πάντα ενσωματώνοντας το νέο μοντέλο AI της εταιρείας στο… Search δίνοντας νέες μεγάλες και διαφορετικές επιλογές στον χρήστη.

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει για πάντα. Η Google πρωτοπορεί για άλλη μια φορά στο θέμα της αναζήτησης πληροφοριών φέρνοντας νέα δεδομένα και νέες δυνατότητες στον χρήστη.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις που έκανε η εταιρεία, αποφάσισε να ενσωματώσει το νέο μοντέλο της AI της, το Gemini 3.5 Flash κάνοντας μια αναβάθμιση που έχει να δει το διαδίκτυο εδώ και 25 χρόνια.

Ήδη το AI στοιχείο έχει αρχίσει να μπαίνει στις αναζητήσεις που κάναμε μέσω της Google.

Ωστόσο πλέον αυτό αναμένεται να περάσει σε ένα νέο πιο εξελιγμένο επίπεδο - στάδιο στο οποίο πέρα από την αναζήτηση μέσω κειμένου, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με πρόσθεση φωτογραφιών, αρχείων, βίντεο ακόμη και καρτέλες από το Chrome με την τεχνητή νοημοσύνη να δίνει ακόμη περισσότερες πληροφορίες, περισσότερο στοχευμένες αλλά και την δυνατότητα στον χρήστη να συνεχίζει την συζήτηση με την ΑΙ.

Επίσης, σε αυτό το νέο μοντέλο αναζήτησης η Google σκοπεύει να εισάγει και άλλα στοιχεία και άλλες νέες δυνατότητες. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται σύντομα στην αναζήτηση μας…

Πηγή: www.sport-fm.gr