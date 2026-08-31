Οι «εξομολογήσεις» μας στα chatbots δεν είναι τόσο ιδιωτικές όσο νομίζουμε

Οι άνθρωποι ρωτούν πλέον τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν για τα πάντα, από θέματα υγείας και σχέσεων μέχρι άλυτα υπαρξιακά ζητήματα και, ενώ αυτές οι συνομιλίες μπορεί να μοιάζουν διαφωτιστικές ή εντελώς προσωπικές, σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδιωτικές, όπως προειδοποίει έρευνα της Washington Post.

Η ανάλυση της εφημερίδας που βασίστηκε σε δημόσια αρχεία και δημοσιεύματα τοπικών μέσων εντόπισε περίπου δώδεκα περιπτώσεις κατά τις οποίες απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών με chatbots αναφέρθηκαν ως στοιχεία σε κάποια δίκη κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, οι συνομιλίες εντοπίστηκαν στις συσκευές των χρηστών, όταν αυτές ερευνήθηκαν από αστυνομικούς ή από την αντίδικη πλευρά κατά το στάδιο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναφέρει στις Αρχές «ανησυχητικό περιεχόμενο» που εντοπίστηκε στις πλατφόρμες τους.

«Αν η υπηρεσία δεν διαθέτει δυνατότητα προσωρινής συνομιλίας και η περιήγησή σας δεν είναι ανώνυμη (incognito), δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η συνομιλία σας θα παραμείνει απολύτως ιδιωτική», δήλωσε η Τζεν Κινγκ, ερευνήτρια σε θέματα ιδιωτικότητας.

Πού καταλήγουν οι συνομιλίες μου με chatbot;

Οταν χρησιμοποιείτε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Claude ή το ChatGPT, το μήνυμά σας αποστέλλεται σε ένα κέντρο δεδομένων ή σε άλλον διακομιστή της εταιρείας, όπου το ερώτημά σας υποβάλλεται σε επεξεργασία και στη συνέχεια σας δίδεται μια απάντηση. Αν είστε συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό, μπορείτε αργότερα να επιστρέψετε από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και να δείτε το ιστορικό των συνομιλιών σας.

Στις δικαστικές υποθέσεις που εξέτασε η Post, οι απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών με chatbot ανακτήθηκαν συχνά μέσω ερευνών στις συσκευές των χρηστών. Σε μία περίπτωση, άνδρας στο Μιζούρι έδωσε τη συγκατάθεσή του σε έναν αστυνομικό να ερευνήσει το τηλέφωνό του χωρίς ένταλμα, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας. Σε μια άλλη υπόθεση, στο Μίσιγκαν, ο δικηγόρος ενός κατηγορουμένου προσφέρθηκε ο ίδιος να επιτρέψει την έρευνα των συσκευών του πελάτη του, ως ένδειξη διαφάνειας, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Αν διαγράψετε μια συνομιλία από τον λογαριασμό σας, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic –οι εταιρείες που δημιούργησαν, αντίστοιχα, το ChatGPT και το Claude– αναφέρουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα τη διαγράψουν από τους εσωτερικούς τους διακομιστές μέσα σε 30 ημέρες.

Το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο οι εταιρείες που αναπτύσσουν chatbot διατηρούν τα ερωτήματά σας στους διακομιστές τους εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε. Στους προσωπικούς λογαριασμούς, η OpenAI διατηρεί τις συνομιλίες σας έως ότου τις διαγράψετε. Η εταιρεία προσφέρει επίσης προσωρινές συνομιλίες, οι οποίες διαγράφονται αυτόματα μέσα σε 30 ημέρες (Η Anthropic, αντίστοιχα, τις αποκαλεί «συνομιλίες ανώνυμης περιήγησης» ή «incognito chats»). Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις: η OpenAI αναφέρει ότι ενδέχεται να διατηρήσει διαγραμμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συνομιλιών, εάν ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί επειδή παραβιάσατε τις πολιτικές της ή εάν η εταιρεία υποχρεούται νομικά να τα διατηρήσει.

Μπορούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επικοινωνήσουν με τις Αρχές για τις συνομιλίες μου;

Η OpenAI έχει δεχθεί επικρίσεις έπειτα από αιματηρά περιστατικά πυροβολισμών που φέρεται να διαπράχθηκαν από άτομα που χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό το chatbot. Η OpenAI είχε αποκλείσει τον λογαριασμό του υπόπτου για μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς τον Φεβρουάριο στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας, επειδή παραβίαζε τις πολιτικές της, αλλά αρνήθηκε να παραδώσει τις συνομιλίες στις καναδικές Αρχές. Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Αλτμαν ζήτησε αργότερα συγγνώμη επειδή δεν ειδοποιήθηκαν οι Αρχές επιβολής του νόμου. Η OpenAI έχει δηλώσει ότι εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής» όσον αφορά τη χρήση των εργαλείων της για βίαιες πράξεις.

Η OpenAI αναφέρει ότι χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα εντοπισμού για να αναγνωρίζει δυνητικά ανησυχητική δραστηριότητα, όπως ενδείξεις για σχέδια ή περιστατικά βίας ή αυτοτραυματισμού. Η εταιρεία αναφέρει ότι ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου όταν «οι συνομιλίες υποδεικνύουν έναν άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε άλλους». Η Anthropic, από την πλευρά της, αναφέρει ότι θα αποκαλύψει περιορισμένες πληροφορίες εάν έχει «καλόπιστη πεποίθηση» ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την αποτροπή σοβαρής βλάβης σε ανθρώπους ή περιουσία.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρώ τις συνομιλίες μου ιδιωτικές;

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic αναφέρουν ότι δεν κοινοποιούν τις συνομιλίες και δεν πωλούν δεδομένα σε διαφημιστές τρίτων. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι που δεν θα θέλατε να δει ο εργοδότης σας, μάλλον είναι καλύτερο να μην το κάνετε μέσω του εταιρικού λογαριασμού σας.

Η διαγραφή μιας συνομιλίας ή η χρήση προσωρινών συνομιλιών μπορεί να σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται επ’ αόριστον από μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένα είδη προσωπικών πληροφοριών που ίσως θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγετε να γνωστοποιείτε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι κωδικοί πρόσβασής σας.

Η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να διασφαλιστεί. Στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, το χρυσό πρότυπο ασφαλείας θεωρείται η εφαρμογή Signal, η οποία διαθέτει λειτουργία αυτόματης διαγραφής και κρυπτογραφεί τα μηνύματα από άκρο σε άκρο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η ίδια η Signal δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας.

Πηγή: www.kathimerini.gr