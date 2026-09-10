iPhone 18 Pro και Pro Max: Τι φέρνει η νέα γενιά της Apple – Χαρακτηριστικά, κυκλοφορία και τιμές στην Ελλάδα

Η Apple παρουσίασε τη νέα γενιά των κορυφαίων smartphones της, iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, δίνοντας φέτος ιδιαίτερη έμφαση στην κάμερα, τις επιδόσεις, την αυτονομία και τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Τα δύο μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο εσωτερικό τους βρίσκεται ο νέος A20 Pro, κατασκευασμένος με τεχνολογία 2 νανομέτρων, ο οποίος υπόσχεται σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις τόσο στις απαιτητικές εφαρμογές και το gaming όσο και στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Apple έχει αναβαθμίσει το σύστημα θερμικής διαχείρισης με νέο vapor chamber, ώστε οι συσκευές να διατηρούν υψηλότερες επιδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κάμερα στο επίκεντρο

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της νέας γενιάς βρίσκεται στην κύρια Fusion κάμερα των 48 MP, η οποία αποκτά για πρώτη φορά σε iPhone μεταβλητό διάφραγμα. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόζει την ποσότητα φωτός που φτάνει στον αισθητήρα και το βάθος πεδίου ανάλογα με τη σκηνή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις λήψεις και καλύτερα αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες προστίθενται περισσότερες χειροκίνητες ρυθμίσεις φωτογραφίας και βίντεο, ενώ αναβαθμίζονται και οι δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας.

Μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση

Αναβαθμισμένη είναι και η αυτονομία, ιδιαίτερα στο iPhone 18 Pro Max, το οποίο σύμφωνα με την Apple προσφέρει τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε iPhone. Στις εκδόσεις αποκλειστικά με eSIM, η εταιρεία αναφέρει έως 36 ώρες αναπαραγωγής βίντεο για το iPhone 18 Pro και έως 45 ώρες για το Pro Max.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ταχύτερη φόρτιση, με το iPhone 18 Pro να μπορεί να φτάσει περίπου στο 50% σε 15 λεπτά μέσω ενσύρματης σύνδεσης.

Περισσότερη AI με το iOS 27

Τα νέα μοντέλα έρχονται με το iOS 27 και τις αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Η νέα Siri αποκτά βαθύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες από μηνύματα, email, φωτογραφίες και όσα εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελεί πιο σύνθετες ενέργειες.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν σε μαύρο, ασημί, glacier και burgundy, με επιλογές αποθηκευτικού χώρου από 256GB έως 2TB.

Η φετινή γκάμα έχει πάντως μία σημαντική διαφοροποίηση: το απλό iPhone 18 δεν θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο, αλλά αναμένεται την άνοιξη του 2027. Την ίδια στιγμή, η Apple ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 23 Οκτωβρίου και τοποθετείται ξεκάθαρα στην premium κατηγορία της αγοράς.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Οι επίσημες ελληνικές τιμές των νέων μοντέλων διαμορφώνονται ως εξής:

iPhone 18 Pro

256GB: 1.499 ευρώ

512GB: 1.759 ευρώ

1TB: 2.279 ευρώ

2TB: 3.059 ευρώ

iPhone 18 Pro Max

256GB: 1.659 ευρώ

512GB: 1.919 ευρώ

1TB: 2.449 ευρώ

2TB: 3.229 ευρώ

iPhone Duo

256GB: 2.399 ευρώ

512GB: 2.649 ευρώ

1TB: 3.169 ευρώ

2TB: 3.949 ευρώ

Με τιμή εκκίνησης τα 1.499 ευρώ για το iPhone 18 Pro και τα 1.659 ευρώ για το Pro Max, η νέα γενιά έρχεται αισθητά ακριβότερη από την προηγούμενη, ενώ το αναδιπλούμενο iPhone Duo ανεβάζει για πρώτη φορά την τιμή ενός iPhone στην ελληνική αγορά κοντά στο όριο των 4.000 ευρώ.