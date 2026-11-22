Το «Grand Theft Auto VI» σημείωσε πωλήσεις ύψους 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας ακόμη και τις συνολικές εισπράξεις της πιο επιτυχημένης κινηματογραφικής ταινίας όλων των εποχών.

Το ποσό ανακοίνωσε η Rockstar Games την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, χαρακτηρίζοντας την πρεμιέρα του GTA 6 ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του ρεκόρ, το «Avengers: Endgame» έχει συγκεντρώσει περίπου 2,94 δισεκατομμύρια δολάρια από την παγκόσμια κινηματογραφική του πορεία. Το GTA 6 ξεπέρασε αυτό το ποσό κατά περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και το «Spider-Man: Brand New Day», η μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία του 2026, έχει φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια έπειτα από τέσσερις μήνες στις αίθουσες.

Η σύγκριση με τη μουσική βιομηχανία είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η ιστορική περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ απέφερε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από εισιτήρια, έπειτα από 149 συναυλίες σε διάστημα σχεδόν δύο ετών.

Σύμφωνα με τη Rockstar, περισσότερα από 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα του GTA 6 είχαν προπωληθεί πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 19 Νοεμβρίου, αριθμός που αποτελεί επίσης ρεκόρ. Τα 3,79 δισεκατομμύρια αφορούν την εκτιμώμενη αξία των παγκόσμιων πωλήσεων λιανικής έως το τέλος της πρώτης ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των προπαραγγελιών. Νωρίτερα, η εταιρεία ερευνών Sensor Tower είχε υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό σε 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχει, βέβαια, μια σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο συγκρίνονται αυτές οι επιτυχίες. Η βασική έκδοση του GTA 6 κοστίζει 79,99 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ακριβότερη φτάνει τα 99,99 δολάρια. Ένα κινηματογραφικό εισιτήριο κοστίζει σημαντικά λιγότερο, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες προσελκύουν περισσότερους μεμονωμένους αγοραστές.

Η ιστορία του GTA 6 εκτυλίσσεται στη Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, και ακολουθεί τη Λουσία και τον Τζέισον, ένα ζευγάρι που μπλέκεται στον κόσμο του εγκλήματος. Οι πρώτες κριτικές αποθέωσαν τα γραφικά, τον τεράστιο ψηφιακό κόσμο και την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για PlayStation 5 και Xbox Series X/S, ενώ αναμένεται αργότερα και η έκδοση για υπολογιστές.

Η εμπορική του πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την αρχική έκρηξη των πωλήσεων. Η μελλοντική κυκλοφορία του GTA Online θα επιτρέψει στους παίκτες να αγοράζουν εικονικά χρήματα για αυτοκίνητα, ρούχα, νυχτερινά κέντρα και άλλες δραστηριότητες μέσα στο παιχνίδι. Η Wedbush Securities εκτιμά ότι η Rockstar θα μπορούσε να αποκομίζει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από αυτή τη δραστηριότητα, όταν η νέα διαδικτυακή έκδοση γίνει διαθέσιμη.

Πηγή: www.lifo.gr