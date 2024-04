Εντείνονται τα προβλήματα στη Ρωσία από την υπερχείλιση των ποταμών

Η περιοχή των νότιων Ουραλίων, στη Ρωσία, και το βόρειο Καζακστάν είναι αντιμέτωπα με τις χειρότερες πλημμύρες δεκαετιών αφού μεγάλες ποσότητες χιονιού έλιωσαν απότομα, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα αναμένεται να φτάσουν στην κορύφωσή τους σήμερα στην περιφέρεια Κουργκάν, όπου ζουν 800.000 άνθρωποι, καθώς ο ποταμός Τομπόλ που διαρρέει την ομώνυμη πόλη έφτασε τα 6,31 μέτρα όπως τονίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κυβερνήτης της Κουργάν Βαντίμ Σουμκόφ δήλωσε ότι «μια θάλασσα» νερού πλησιάζει. «Η ίδια η πόλη Κουργκάν θα είναι η επόμενη», τόνισε ο Σουμκόφ. «Η ροή του Τομπόλ επιταχύνεται. Η στάθμη των νερών συνεχώς ανεβαίνει».

«Συμπολίτες μου, εγκαταλείψτε αμέσως τις πλημμυρισμένες περιοχές», τόνισε.

Περισσότεροι από 7.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες Κυριακή από πολλές εκατοντάδες κτίρια κατοικιών που έχουν πλημμυρίσει, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, καθώς τα νερά απειλούν 62 οικισμούς και 4.300 σπίτια.

Συνολικά στην περιφέρεια Κουργκάν σχεδόν 13.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών.

Στο γειτονικό Καζακστάν περισσότεροι από 111.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους από τα τέλη του Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν οι πλημμύρες. Χθες περισσότερα από 1.000 ακόμη σπίτια στην πόλη Πετροπαβλόφσκ βρέθηκαν κάτω από το νερό, αναγκάζοντας άλλους 4.500 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Η στάθμη των νερών του ποταμού Τομπόλ αυξήθηκε κατά 23 εκατοστά μέσα σε τέσσερις ώρες σήμερα τα ξημερώματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εξάλλου πλημμύρες σημειώθηκαν και στην επαρχία Τομσκ στη νοτιοδυτική Σιβηρία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τουλάχιστον 140 σπίτια στην ομώνυμη πόλη βρίσκονταν κάτω από τα νερά σήμερα και 84 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

