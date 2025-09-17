Η πρώτη εγκυμοσύνη στην Ελλάδα με εξωσωματική γονιμοποίηση μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

Νέοι ορίζοντες διανοίγονται για σημαντικό αριθμό γυναικών, αλλά και τη γυναικολογική ογκολογία, από την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη εγκυμοσύνη στη χώρα μας μετά από επιτυχημένη αντιμετώπιση καρκίνου του ενδομητρίου, συντηρητικά με υστεροσκόπηση και εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πρόκειται για εξέλιξη που επισφραγίζει το υψηλό ιατρικό επίπεδο στην Ελλάδα στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και, παράλληλα, διαμορφώνει νέα δεδομένα για κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία που έχει προσβληθεί από ενδομητροειδές καρκίνωμα, τύπου Ι.

Μέσα από μια καινοτόμα διαδικασία και πολυεπιστημονική συνεργασία, υπό την εποπτεία σε κάθε στάδιο του καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο ΑΠΘ, Γρηγορίου Γκριμπίζη, προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της κλινικής «Γένεσις» στη Θεσσαλονίκη του ομίλου «ΗΜΙΘΕΑ» (Ερρίκος Ντυνάν), μια 34χρονη ασθενής από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε προσβληθεί από καρκίνο ενδομητρίου ετοιμάζεται σήμερα να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέχρι πρόσφατα, η αντιμετώπιση του καρκίνου ενδομητρίου, όπως και των όγκων των γυναικολογικών οργάνων, ήταν ταυτόσημη με «αναπαραγωγικό ακρωτηριασμό» των ασθενών και τα ζευγάρια είχαν ως μοναδική επιλογή την υιοθεσία. «Με την εφαρμογή συντηρητικότερων χειρουργείων, ωστόσο, που προέκυψαν από την εξέλιξη των γνώσεών μας στην αντιμετώπιση του καρκίνου των γυναικολογικών οργάνων και του ενδομητρίου ειδικότερα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές, όπως η υστεροσκόπηση, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική, ένα μέρος των ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο μπορούν να αποκτήσουν δικά τους παιδιά με φυσικό τρόπο ή με εξωσωματική γονιμοποίηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η 34χρονη ασθενής είχε υποβληθεί σε έλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας με υστεροσκόπηση για πολύποδα του ενδομητρίου από τον καθηγητή κ. Γκριμπίζη, ενώ ήταν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στην υστεροσκόπηση διαπιστώθηκε εστιακός καρκίνος του ενδομητρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Μετά από ενδελεχή εκτίμηση της νόσου από τον καθηγητή και το ογκολογικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες Ευρωπαϊκές οδηγίες, κρίθηκε σκόπιμη η αντιμετώπιση της νόσου συντηρητικά με υστεροσκοπική αφαίρεση της βλάβης και φαρμακευτική θεραπεία, ως εναλλακτική της κλασικής θεραπείας με ολική αφαίρεση της μήτρας και ωοθηκών. Η επιλογή αυτή προσέφερε στην ασθενή τη δυνατότητα να γίνει αργότερα μητέρα με τη μεταφορά των ήδη υφιστάμενων γονιμοποιημένων ωαρίων. Με υστεροσκοπική αφαίρεση των καρκινικών ιστών και φαρμακευτική αγωγή, η βλάβη αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Κατά τον ενδελεχή επανέλεγχό της ενδομήτριας κοιλότητας με υστεροσκόπηση, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η νόσος είχε υποστραφεί πλήρως και όλες οι εξετάσεις της ήταν φυσιολογικές».

Κατόπιν αυτού, με την υποστήριξη και της οικογένειάς της, η 34χρονη γυναίκα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, επιδιώκοντας μια εγκυμοσύνη με μεταφορά των ήδη κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων. Η εξωσωματική γονιμοποίηση που ακολούθησε ήταν επιτυχής και η κύηση είναι πλέον σε εξέλιξη.

«Η περίπτωσή της αποτελεί την πρώτη αναφορά επιτυχούς εγκυμοσύνης στην Ελλάδα, μετά από ενδοσκοπική συντηρητική χειρουργική θεραπεία καρκίνου ενδομητρίου στην οποία διατηρήθηκε η μήτρα και οι ωοθήκες της ασθενούς. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα διπλό δώρο ζωής για κάθε γυναίκα που πέρασε τη δοκιμασία της και σηματοδοτεί το μέλλον», τονίζει ο καθηγητής Γρηγόριος Γκριμπίζης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ